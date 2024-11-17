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南投今年新冠肺炎致死65人 疫苗打氣卻欠佳...衛生局籲快接種
南投縣公費流感、新冠疫苗於10月同步開打，衛生局表示，流感疫苗接種人數逾10.6萬人，新冠疫苗接種人數卻僅有流感的4分之1；但今年流感致死14人，新冠肺炎致死有65人，是流感的4、5倍，呼籲民眾勿輕忽，2種疫苗都應接種。
衛生局指出，南投今年採購13萬7000劑公費流感疫苗，10月起開始接種，同步開放施打新冠肺炎疫苗，目前流感疫苗已接種逾10.6萬人，疫苗使用率達77%，涵蓋率22.4%，接種情況不錯，但新冠疫苗接種人數大約是流感接種的4分之1。
流感、新冠肺炎疫苗雖同步開打，民眾對接種新冠疫苗意願卻不高，可能也造成其致死率高於流感，今年截至11月中旬，全國流感併發重症死亡近400人，南投有14人；新冠肺炎致死人數則逾1900人，南投有65人，是流感的4、5倍。
衛生局陳南松說，由於流感及新冠病毒變異相當迅速，感染後易併發心肌炎、腦炎、肺炎等重症疾病，嚴重恐致死，呼籲切勿輕忽，尤其有三高、洗腎、糖尿病等慢性病患者，65歲以上長者及6個月至6歲未入學嬰幼兒等均為高風險族群。
此外，過往接種過的疫苗保護力約可維持1年，建議民眾每年均須接種當年度疫苗，且流感、新冠肺炎2種疫苗都應接種，可雙管齊下「左流感右新冠」，同時在左右手臂接種，也能相隔幾日後接種，接種後須經2週才能獲得最佳防護力。
衛生局表示，若有疫苗防治或接種需求可洽縣內相關合約院所（COVID-19疫苗接種合約院所、流感疫苗接種合約院所）預約，或上衛生局網站或撥打防疫專線049-2220904查詢。
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