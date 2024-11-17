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大甲鎮瀾宮重修慶成 「進喔！」聲中白沙屯鎮瀾宮媽祖再相會

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
拱天宮主任委員洪文華（左三）贈送兩百萬禮金給鎮瀾宮，由董事長顏清標（右三）代表接下。圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播
拱天宮主任委員洪文華（左三）贈送兩百萬禮金給鎮瀾宮，由董事長顏清標（右三）代表接下。圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播

大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，全台各地友宮前天起陸續前往慶賀，白沙屯拱天宮三媽祖今也乘著「粉紅超跑」鑾轎前往參加鑑醮。當鑾轎抵達大甲時，信眾擠滿街道迎接，又現每年遶境進香時的盛況。鑾轎上午11時許在信眾的「進喔！」聲中順利停駕鎮瀾宮，工作人員小心地把媽祖迎出，經過過火，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤高舉雙手接下後，完成安座儀式。

顏清標致詞時，感謝拱天宮主任委員洪文華等委員，並表示「神交神、人交人」鎮瀾宮邀請了拱天宮媽祖，鑾轎出門後，自然就會抵達鎮瀾宮，兩宮不管說是媽祖姊妹也好，還是董監事和委員們的感情也好，都是愈交愈深，情誼永固。

洪文華也說，拱天宮大媽今年到北港進香時就說過，要在大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮時前來「祈安賜福」今天也終於到來，除了感謝鎮瀾宮的邀請，以及去年拱天宮建宮160周年慶時，鎮瀾宮曾前往祝賀，因此今天也前來回禮，致贈兩百萬元賀禮。

白沙屯拱天宮三媽祖清晨7時30分抵達大甲經國路媽祖壇，信眾徒步前往鎮瀾宮，沿途擠滿民眾，許多人把握機會鑽鑾轎。鑾轎約在11時抵達鎮瀾宮外，並在信眾的「進喔！」聲和簇擁下，以極快的速度衝進宮內。停駕後，現場響起一片掌聲，此時工作人員小心的把媽祖迎出，穿過層層人牆，先完成過火後，再由顏清標、鄭銘坤高舉雙手接下，完成安座儀式。

大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，全台各地友宮前天起陸續前往慶賀，上百友宮神明陸續安座後，23日和24日各自的陣頭會先在大甲街上踩街遊行，再恭請入醮壇鑑醮。接著12月1日恭送王船，建醮科儀從12月7日開始陸續7天，邀請全國媽祖信眾一起茹素齋戒，祈佑媽祖保佑、風調雨順、國泰民安。

大甲鎮瀾宮自清朝時期至今擴建重修數次，1980年眾人見神殿樑柱腐朽，拆除舊廟於原址重建。1988年工程完成，信眾舉辦「五朝慶成祈安清醮」，這次相隔36年，舉辦重修慶成祈安七朝清醮，規模更形盛大。

工作人員小心地把白沙屯拱天宮三媽祖接出，經過過火儀式，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤高舉雙手接下，順利完成安座。圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播
工作人員小心地把白沙屯拱天宮三媽祖接出，經過過火儀式，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤高舉雙手接下，順利完成安座。圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播

媽祖 鎮瀾宮 顏清標

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