新社花海湧入人潮 45家民宿業推六大旅遊路線優惠多多

2024新社花海暨台中國際花毯節11月9日登場，一連23天在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉辦，觀光旅遊局今年推出與地方產業密不可分的主題，將香菇太空包永續循環不同應用面向，呈現出趣味的裝置藝術，2公頃展區以20萬株草花打造繽紛「太空花境」。

觀旅局長陳美秀指出，觀旅局和台中市民宿協會合作，45家民宿業者響應，共同推出六大特色遊程，有五條山城遊程與一條海線遊程，活動期間入住合作店家，即可享多元優惠方案。

山線五條遊程包含「綠色漫遊」穿梭石岡、東勢客家地區的東豐綠色走廊為代表；「採果之樂」充分體驗豐原採果或漆藝等特色手作；在新社各類職人們帶領下感受「浪漫手作」；「紅酒文創」在后里酒莊品藏葡萄酒的芬香及挖掘文創力量；「原民部落」和平區感受大自然壯闊之美。

另有一條海線遊程「芋見甘醇」可體驗大甲、大安精湛的糕餅及純釀酒風味，海天一線風光讓人在心中回味無窮。

觀旅局說明，花毯節活動期間入住合作民宿，就有機會領取優質合作商家體驗兌換券，共計有28家兌換合作商家可供選擇，有各式各樣的觀光工廠、民宿、農場讓遊客好吃、好玩又好拿，體驗優惠的範圍含新社、豐原、東勢、石岡、和平、新社、后里、大甲、大安等區，預計有1200名。

觀旅局呼籲，展區從上午8時至下午5時皆有交通管制，發車間距為平日20到30分/班；假日15到20分/班，採坐滿即發。

建議最佳的賞花交通攻略，外縣市遊客可由三義交流道藉台3線經東勢至新社花海會場，避開主要壅塞道路也可順道一遊東勢；搭高鐵來的民眾可轉乘捷運至松竹站後搭乘松竹線前往展區；坐火車來的民眾可於豐原站或松竹站下車後，轉乘豐原線或松竹線接駁車前往，自行開車的民眾則可選擇搭乘太原線、東勢線(假日服務)及會場環線(假日服務)等3條接駁路線，停車後轉乘接駁車進入展區。