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白沙屯拱天宮三媽祖抵大甲 大長串鞭炮迎駕聲勢驚人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，白沙屯拱天宮三媽祖上午也乘著「粉紅超跑」鑾轎前往參加鑑醮，在大甲媽社會福利基金會駐駕，鎮瀾宮董事長顏清標率信眾上香。圖／圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播
大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，白沙屯拱天宮三媽祖上午也乘著「粉紅超跑」鑾轎前往參加鑑醮，在大甲媽社會福利基金會駐駕，鎮瀾宮董事長顏清標率信眾上香。圖／圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播

大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，全台各地友宮前天起陸續前往慶賀，白沙屯拱天宮三媽祖上午也乘著「粉紅超跑」鑾轎前往參加鑑醮，當抵達大甲時，沿途擠滿信眾，鑾轎分別曾在大甲媽的「王船廠」和大甲媽社會福利基金會駐駕，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也現身，表示今天天氣氣爽，人很多。

當白沙屯拱天宮三媽祖鑾轎抵達大甲媽社會福利基金會時，道路淨空，放起長串的鞭炮，時間甚長，聲勢驚人，鑾轎也在此駐駕。顏清標、拱天宮主委洪文華一起上香，並恭迎媽祖抵達，許多信眾則在此也爭相膜拜。

在抵達大甲媽社會福利基金會前，拱天宮三媽祖鑾轎也突然在大甲媽的王船廠駐駕，引起信眾好奇，也紛紛停下腳步，大批民眾擠在王船廠前，顏清標也前往。

據了解，這座王船是鎮瀾宮去年委託東港東隆宮為建醮籌建，歷時半年打造完成，並由大甲媽南下屏東迎回。王船尺寸為32尺3，正是媽祖農曆3月23日的聖誕。其建造技術、作工等，都與東港迎王祭典的王船一樣。

大甲鎮瀾宮自清朝時期至今擴建重修數次，1980年眾人見神殿樑柱腐朽，拆除舊廟於原址重建。1988年工程完成，信眾舉辦「五朝慶成祈安清醮」，這次相隔36年，舉辦重修慶成祈安七朝清醮，規模更形盛大。

大甲鎮瀾宮各地友宮近日陸續前往慶賀，抵達後先進宮安座，接著參加慶賀活動。鎮瀾宮12月1日恭送王船，建醮科儀從12月7日開始陸續7天，邀請全國媽祖信眾一起茹素齋戒，祈佑媽祖保佑、風調雨順、國泰民安。

拱天宮三媽祖乘「粉紅超跑」清晨6時30分登轎出發，7時30分抵達大甲經國路媽祖壇，待信眾集結後徒步往鎮瀾宮前進，11時安座完成。今拱天宮三媽祖出發後，沿路都有信眾膜拜，還有信眾把握機會鑽轎。抵達大甲後，沿途更是擠滿人，還有店家在網路上看直播時留下「歡迎各地信眾蒞臨大甲」字句。

大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，白沙屯拱天宮三媽祖上午也乘著「粉紅超跑」鑾轎前往參加鑑醮，在大甲媽的王船廠駐駕。圖／圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播
大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，白沙屯拱天宮三媽祖上午也乘著「粉紅超跑」鑾轎前往參加鑑醮，在大甲媽的王船廠駐駕。圖／圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播

媽祖 王船 鎮瀾宮

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