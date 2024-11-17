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大甲鎮瀾宮重修完成 白沙屯三媽祖乘「粉紅超跑」祝賀

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，白沙屯拱天宮三媽祖今也乘著「粉紅超跑」前往參加鑑醮，沿途有信眾鑽轎。圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播
大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，白沙屯拱天宮三媽祖今也乘著「粉紅超跑」前往參加鑑醮，沿途有信眾鑽轎。圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播

大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，全台各地友宮前天起陸續前往慶賀，白沙屯拱天宮三媽祖今也乘著「粉紅超跑」前往參加鑑醮，預計上午11時在大甲鎮瀾宮完成安座，兩大媽祖宮廟供奉的媽祖再度相會。

大甲鎮瀾宮自清朝時期至今擴建重修數次，1980年眾人見神殿樑柱腐朽，拆除舊廟於原址重建。1988年工程完成，信眾舉辦「五朝慶成祈安清醮」，這次相隔36年，舉辦重修慶成祈安七朝清醮，規模更形盛大。

大甲鎮瀾宮各地友宮近日陸續前往慶賀，抵達後先進宮安座，接著參加慶賀活動。鎮瀾宮12月1日恭送王船，建醮科儀從12月7日開始陸續7天，邀請全國媽祖信眾一起茹素齋戒，祈佑媽祖保佑、風調雨順、國泰民安。

拱天宮三媽祖乘「粉紅超跑」清晨6時30分登轎出發，7時30分抵達大甲經國路媽祖壇，待信眾集結後徒步往鎮瀾宮前進，11時安座完成。今拱天宮三媽祖出發後，沿路都有信眾膜拜，還有信眾把握機會鑽轎。抵達大甲後，沿途更是擠滿人，還有店家在網路上看直播時留下「歡迎各地信眾蒞臨大甲」字句。

大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，白沙屯拱天宮三媽祖今也乘著「粉紅超跑」前往參加鑑醮，沿途有信眾鑽轎。圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播
大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，白沙屯拱天宮三媽祖今也乘著「粉紅超跑」前往參加鑑醮，沿途有信眾鑽轎。圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播
大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，全台各地友宮前天起陸續前往慶賀，白沙屯拱天宮三媽祖今也乘著「粉紅超跑」前往參加鑑醮。圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播
大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮，全台各地友宮前天起陸續前往慶賀，白沙屯拱天宮三媽祖今也乘著「粉紅超跑」前往參加鑑醮。圖／取自白沙屯拱天宮粉專直播

媽祖 網路 鎮瀾宮

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