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台中市監視器設備機箱擋行人…市警局2年改善40處

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局改善監視器機箱阻礙行人通道，迄今改善40處，圖為北區育隆路與育祥街改善後狀況。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器機箱阻礙行人通道，迄今改善40處，圖為北區育隆路與育祥街改善後狀況。圖／台中市警局提供

台中市建構友善行人環境，市警局過去設置的監視器設備機箱，因道路路型、標線位置變更等因素，導致部分機箱擋住行人穿越道的動線，阻礙通行，市警局從去年起，持續針對阻礙行人的機箱進行優化，迄今已改善40處。

台中市警局的路口錄影監視系統，從1999年建置，截至去年底已建構7273組、3萬2378支鏡頭，數量為全國之冠，妥善率高達99%以上，因道路線型變更、標線繪設位置改變等空間因素，早期設置的監視系統箱體位置，影響行人通行，為維護公共空間通行安全與順暢，檢視全市設在人行通道的監視器機箱，進行改善，去年已改善12處，今年改善28處。

台中市警局表示，今年針對現場不適合置放箱體的路口，採吊掛式主機箱設計，或調整箱體至合適地點設置，包括西區、北區、南區、南屯、北屯、西屯、豐原、霧峰、大里、梧棲、大甲、后里、太平、潭子等行政區，共28處。

台中市近年來都市建設蓬勃發展，在有限人車通行空間下，加上眾多民生之公共設施所需箱體（如電力、電信、交通號誌箱及錄影監視系統箱體等），需用路者與管理機關協力，共同維護公共空間安全與順暢，以營造友善之通行環境。

立法院於今年4月16日三讀通過「行人交通安全設施條例」，從工程、教育、監理及執法4大面向，明確規範行人交通安全設施推動及改善，完善行人動線及提升交通安全，營造友善行人通行環境。

台中市警局改善監視器機箱阻礙行人通道，迄今改善40處，圖為北屯區大鵬路與中清路2段改善後狀況。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器機箱阻礙行人通道，迄今改善40處，圖為北屯區大鵬路與中清路2段改善後狀況。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器機箱阻礙行人通道，迄今改善40處，圖為太平區樹德路與太順路口改善前狀況。圖／摘自google maps
台中市警局改善監視器機箱阻礙行人通道，迄今改善40處，圖為太平區樹德路與太順路口改善前狀況。圖／摘自google maps
台中市警局改善監視器機箱阻礙行人通道，迄今改善40處，圖為北屯區大鵬路與中清路2段改善前狀況。圖／摘自google maps
台中市警局改善監視器機箱阻礙行人通道，迄今改善40處，圖為北屯區大鵬路與中清路2段改善前狀況。圖／摘自google maps
台中市警局改善監視器機箱阻礙行人通道，迄今改善40處，圖為北區育隆路與育祥街改善前狀況。圖／摘自google maps
台中市警局改善監視器機箱阻礙行人通道，迄今改善40處，圖為北區育隆路與育祥街改善前狀況。圖／摘自google maps
台中市警局改善監視器機箱阻礙行人通道，迄今改善40處，圖為太平區樹德路與太順路口改善後狀況。圖／台中市警局提供
台中市警局改善監視器機箱阻礙行人通道，迄今改善40處，圖為太平區樹德路與太順路口改善後狀況。圖／台中市警局提供

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