其人其事／看到艱苦人感同身受 許增鏞熱心付出公益

彰化縣資源回收商業同業公會理事長許增鏞，對父親幫困苦民眾募款深銘腦海，事業有成後參與地方公益，出錢出力，地方政壇還以為他是為選舉鋪路，許增鏞說，投身公益只是行有餘力，卻讓他深刻感受「助人為快樂之本」的喜悅。

59歲的許增鏞從小幫父母養蛋雞，大學畢業即回家養雞，30多年前蛋價每台斤10元，他覺得日理萬「雞」沒「錢」景，轉而到中鋼應徵，先後擔任工程師、採購，10年歷練讓他熟悉鋼鐵業，千禧年辭職返回彰化縣埔心鄉，從事鋼鐵回收中盤商。

父親許屋身教「生活如果過得去，要多幫助別人。」讓許增鏞銘記在心。他穩健經營事業有成，便想起父親關懷弱勢老人、募款助貧的往事，許增鏞決定回饋社會，以自家加盟咖啡店的點心和飲料獎勵鄉內小學績優學童，自家鐵板燒店也提供愛心待用餐、捐餐券助獨老。

許增鏞對公益多多益善，埔心國中邀請他擔任校友會長，鄉衛生促進委員會請他當召集人，溪湖警分局找他當警友會主任、彰化縣義交大隊請他當大隊長，湖埔社區大學禮聘他為副校長，許增鏞都熱心付出。

埔心社區推選他當社區理事長，他連7年自掏腰包舉辦三節晚會、慰問弱勢居民，還提供現金紅包大抽獎，讓政壇認為他是為參政鋪路，許增鏞出錢、出力，數年如一日，從沒想過選舉，更讓大家敬佩。

許增鏞說，他幼年家境不寬裕，看到「艱苦人」都感同身受，父親的教誨更讓他知道「做好事不是為求回報」，他只是行有餘力幫助別人沒想太多，每天過得自在喜悅，就是最大滿足。