公園遊具傷童 中市優化防護措施

台中市7歲陳姓男學童前天在大里文化公園玩溜滑梯，卻在涵洞撞得頭破血流，市議員江和樹說，溜滑梯符合SGS檢驗，造成兒童受傷，仍有安全盲點，要求市府全面體檢，市府表示，將改善並設置警語提醒孩童注意安全。

陳父、陳童昨天上午在江和樹陪同下，重回現場。男童額頭傷口已包紮，男童身高123公分，站在涵洞前比畫自己鑽出涵洞撞到洞口受傷。江和樹量測涵洞高度為80公分。

陳父表示，兒子由安親班老師帶到公園玩，他接到老師電話、才知道兒子撞到涵洞，額頭撕裂傷縫2針。

江和樹說，磨石子大象造型滑梯造成男童受傷，他的孫子也曾在鑽涵洞時撞到頭，市府應全市總體檢，加強所有磨石子滑梯下方涵洞的防護措施。

大里區公所說明，文化公園發生孩童遊戲時受傷，已在溜滑梯圍設三角錐警戒，並將與養工處會勘研議加強遊具安全防護。另外，公所第一時間打電話關懷家長，並持續追蹤後續發展。

建設局說明，全市公園兒童遊戲場磨石子溜滑梯，都符合SGS合格檢驗；滑梯下方涵洞空間，一般是兒童學習人際互動的秘密空間，國家標準CNS 12642並未有針對滑梯下涵洞要求事項規範。

還我特色公園行動聯盟認為，以水泥興建的遊具，應注意「導角」要呈圓弧狀，避免尖銳處傷人，現場涵洞出口導角沒有很圓潤。其次，涵洞可從小朋友的視角，透過不同顏色的色塊導引，並加上牌示宣導，讓小朋友知道要過了哪一個色塊後，才能站起來，引導小朋友以更好的方法使用遊具。

建設局表示，將針對全市磨石子滑梯孩童遊戲動線進出可及的設施、設備，以導角、收邊條軟質保護措施優化處理，並設置警語提醒，以維護孩童遊戲安全。