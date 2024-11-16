二林芳苑反火葬場自救會成立 要求彰縣府撤案

彰化縣火化場擇定落腳芳苑鄉及二林鎮交界，引發地方居民不滿，今晚召開二林芳苑反火葬場自救會成立大會，由前縣議員陳光輝擔任新會長，將全力要求縣府撤案。

彰化縣政府10月宣布擇定芳苑鄉草湖南段228-2地號土地設置火化場，此處位於芳苑鄉、二林鎮交界，引起鄰近多個村里居民反彈，11月初號召近千人前往彰化縣議會、彰化縣政府陳情抗議。

在地居民組成二林芳苑反火葬場自救會，今天晚間在二林鎮舉行成立大會，由彰化縣前議員陳光輝擔任新會長，現場數百人參與，許多人手持「反對火葬場」旗幟表達反對意見。

陳光輝接受中央社記者訪問表示，目前縣府所選地點鄰近非常多村落，地方擔心產生空污等污染，且會嚴重影響居民心理、生活品質，堅決反對在此設火化場，縣府應慎重評估選址，他會極力要求縣府撤案。

居住在二林鎮趙甲里已50年的洪姓居民說，二林長期空污嚴重，芳苑鄉正在附近興建殯儀館，這次縣府甚至未與地方溝通就宣布要蓋火化場，簡直把芳苑、二林人當二等公民，為了下一代他絕對要站出來反對在此興建火化場。