快訊

12強賽／中華隊飛東京機票開票就在17日？郭俊麟扛對澳洲一戰

二林芳苑反火葬場自救會成立 要求彰縣府撤案

中央社／ 彰化16日電

彰化縣火化場擇定落腳芳苑鄉及二林鎮交界，引發地方居民不滿，今晚召開二林芳苑反火葬場自救會成立大會，由前縣議員陳光輝擔任新會長，將全力要求縣府撤案。

彰化縣政府10月宣布擇定芳苑鄉草湖南段228-2地號土地設置火化場，此處位於芳苑鄉、二林鎮交界，引起鄰近多個村里居民反彈，11月初號召近千人前往彰化縣議會、彰化縣政府陳情抗議。

在地居民組成二林芳苑反火葬場自救會，今天晚間在二林鎮舉行成立大會，由彰化縣前議員陳光輝擔任新會長，現場數百人參與，許多人手持「反對火葬場」旗幟表達反對意見。

陳光輝接受中央社記者訪問表示，目前縣府所選地點鄰近非常多村落，地方擔心產生空污等污染，且會嚴重影響居民心理、生活品質，堅決反對在此設火化場，縣府應慎重評估選址，他會極力要求縣府撤案。

居住在二林鎮趙甲里已50年的洪姓居民說，二林長期空污嚴重，芳苑鄉正在附近興建殯儀館，這次縣府甚至未與地方溝通就宣布要蓋火化場，簡直把芳苑、二林人當二等公民，為了下一代他絕對要站出來反對在此興建火化場。

火葬場 空污

延伸閱讀

彰化二林五旬農婦被酗酒前夫殺害 鄰居揭行兇原因：護女心切

彰化二林爆疑似情殺案 五旬婦被西瓜刀砍十多刀送醫不治

影／今被定調偏鄉大設陸域風機 彰化芳苑昔有多繁華這裡看得見

彰化芳苑居民北上反風機 地方喊話風機「離我們遠一點」

相關新聞

台中樂成宮正殿重建百年 邀全台百年媽祖「13媽會」

國定三級古蹟台中旱溪媽祖「樂成宮」今起歡慶正殿重修100年，奉請全台13家百年以上宮廟媽祖上座正殿「13媽會」，吸引信眾...

彰化田尾園藝設計展國際化 新加坡學生爭取來此一遊

彰化縣田尾園藝設計展今年邁入第三年，今下午舉行開幕典禮，將一連舉辦9天。新加坡來台修學的30名學生聽說這個展覽，臨時穿插...

彰化濁水溪堤岸今年至今無大宗偷倒 河川分署曝原因

彰化縣溪州鄉近400名環保志工，今到濁水溪溪州潮洋厝堤防撿拾廢棄物，第四河川分署統計，經溪州鄉環保志工平日密集巡邏、定期...

南投敬老愛心卡搭彰客遭鎖卡 南投客運可幫解鎖

南投縣敬老愛心卡方便長者、身心障礙民眾搭乘大眾運輸，但有老人搭乘彰化客運下車忘記刷卡遭到鎖卡，需到南投市才能解卡。縣府與...

公園遊具藏危機！台中大里1男童頭破血流 市府說話了

台中市陳姓男學童昨到大里區文化公園戶外教學，鑽滑梯下方涵洞時，不慎撞上洞口，頭破血流送醫救治。陳父今要求市府改善，不要有...

天兔沒威脅 12強賽今將與蔣萬安「合體」？盧秀燕行程曝光

世界棒球12強「台日大戰」今天在大巨蛋開打，很多人關心台中市長盧秀燕是否北上與台北市長蔣萬安「合體」，一起為中華隊加油？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。