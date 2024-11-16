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台中樂成宮正殿重建百年 邀全台百年媽祖「13媽會」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中樂成宮今起歡慶正殿重建100年，奉請全台13家百年以上宮廟媽祖上座正殿「13媽會」，吸引信眾參拜。圖／樂成宮提供
台中樂成宮今起歡慶正殿重建100年，奉請全台13家百年以上宮廟媽祖上座正殿「13媽會」，吸引信眾參拜。圖／樂成宮提供

國定三級古蹟台中旱溪媽祖「樂成宮」今起歡慶正殿重修100年，奉請全台13家百年以上宮廟媽祖上座正殿「13媽會」，吸引信眾參拜；市長盧秀燕預計明天到場參與法會大祭典，為台中市重大建設祈求平安。

樂成宮董事長何敏誠說，樂成宮「13媽會」，包括大甲鎮瀾宮大甲媽祖、麥寮拱範宮開山媽祖、員林福寧宮員林媽祖、南屯萬和宮南屯媽祖、台中萬春宮台中媽祖、北屯南興宮舊社媽祖、彰化南瑤宮彰化媽祖、松山慈祐宮松山媽祖供奉上殿。

樂成宮創建於1753年，主祀旱溪媽祖有272年歷史，廟宇正殿在1924年重建完成，到今年屆滿百年，廟方特別奉請13尊百年媽祖參贊法會，並且連2天舉辦勇腳健走、法會大祭典及紙風車劇團表演活動。

何敏誠指出，明天上午11時將舉辦法會大祭典，也為樂成宮文史館揭牌，並捐贈消防局救護車、備勤車、社會局復康巴士；盧秀燕將出席，民進黨祕書長林右昌也允諾出席，共同為台中市捷運、洲際棒球場、會展中心及綠美圖等重大建設祈福。明晚6時，廟前紙風車盛大演出。

旱溪媽祖 法會 紙風車

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