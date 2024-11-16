快訊

12強Live／7局下戴培峰開轟追回一分 中華1：3落後日本

經濟狀況不佳…彰化五旬婦遭前夫砍殺身亡 生前曾申請保護令仍同住

獨／財經網紅粉專遭下架 詐騙帳號卻沒事？傳是臉書自己搞烏龍

12強棒球賽台日大戰 中市府前廣場逾5千人加油

中央社／ 台中16日電

世界12強棒球賽B組預賽今天進行「台日大戰」，台中市政府在府前廣場舉辦直播活動，現場逾5000人齊聲吶喊，還有人帶上柯基犬，眾人齊心「就一起」為台灣隊加油。

「2024年世界12強棒球錦標賽」B組預賽今天進行到第4天賽事，地主台灣隊對戰日本隊，比賽在台北大巨蛋登場。台中市政府也在府前廣場辦理直播嘉年華活動，現場規劃攤位市集、抽獎活動，還有啦啦隊應援等，氣氛熱鬧。

台中市運動局統計，下午3時起陸陸續續有民眾到場，初估逾5000人齊聚市府廣場，在大螢幕前鋪開野餐墊，民眾在主持人帶動下，高呼「台灣隊加油」。有球迷穿上支持球隊的球衣，有人帶上加油棒，還有民眾將柯基犬帶來現場，在夜空下為台灣隊員加油打氣。

台灣隊17日將對戰澳洲隊，運動局指出，明天在府前廣場將會繼續辦理台灣隊賽事直播，邀請球迷一起來看直播、逛市集、抽好禮，齊聚「就一起」為台灣隊的英雄加油。

台中市 柯基 直播

延伸閱讀

12強╱盧秀燕、蔣萬安同框大啖壽司、章魚燒 為中華隊助威

12強賽台日大戰 新北市民廣場直播嗨翻天

圖輯／12強台日大戰 陳柏清先發對戰才木浩人

12強賽／延續傳統！辜仲諒請U15、U18中華隊吃牛排加看台日戰

相關新聞

台中樂成宮正殿重建百年 邀全台百年媽祖「13媽會」

國定三級古蹟台中旱溪媽祖「樂成宮」今起歡慶正殿重修100年，奉請全台13家百年以上宮廟媽祖上座正殿「13媽會」，吸引信眾...

彰化田尾園藝設計展國際化 新加坡學生爭取來此一遊

彰化縣田尾園藝設計展今年邁入第三年，今下午舉行開幕典禮，將一連舉辦9天。新加坡來台修學的30名學生聽說這個展覽，臨時穿插...

彰化濁水溪堤岸今年至今無大宗偷倒 河川分署曝原因

彰化縣溪州鄉近400名環保志工，今到濁水溪溪州潮洋厝堤防撿拾廢棄物，第四河川分署統計，經溪州鄉環保志工平日密集巡邏、定期...

南投敬老愛心卡搭彰客遭鎖卡 南投客運可幫解鎖

南投縣敬老愛心卡方便長者、身心障礙民眾搭乘大眾運輸，但有老人搭乘彰化客運下車忘記刷卡遭到鎖卡，需到南投市才能解卡。縣府與...

公園遊具藏危機！台中大里1男童頭破血流 市府說話了

台中市陳姓男學童昨到大里區文化公園戶外教學，鑽滑梯下方涵洞時，不慎撞上洞口，頭破血流送醫救治。陳父今要求市府改善，不要有...

天兔沒威脅 12強賽今將與蔣萬安「合體」？盧秀燕行程曝光

世界棒球12強「台日大戰」今天在大巨蛋開打，很多人關心台中市長盧秀燕是否北上與台北市長蔣萬安「合體」，一起為中華隊加油？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。