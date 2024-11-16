彰化田尾園藝設計展國際化 新加坡學生爭取來此一遊

彰化縣田尾園藝設計展今年邁入第三年，今下午舉行開幕典禮，將一連舉辦9天。新加坡來台修學的30名學生聽說這個展覽，臨時穿插行程參觀，希望帶回台灣精緻農業的經驗，也提升新加坡園藝質感。

今年田尾園藝設計展主場地在民族路邊廣場，主題式實景布置作品、利用農廢製作的裝置藝術「再生的種子」、盆栽小迷宮免費觀賞，民眾若細心，可在實景布置找到品種少見的園藝植物。

舞蹈和特技表演熱鬧揭開開幕式，縣長王惠美及立法委員謝衣鳯之外，田尾鄉鄉農會總幹事吳政憲、田尾公路花園協會理事長劉漢欽、田尾休閒農業協會理事長羅國誌等田尾重要農業推手都出席，參山國家風景區管理處長曹忠猷受邀參加，協助推廣田尾旅遊。

「人必自助，而後人助之。」王惠美說，劉漢卿及田尾農業界齊心努力，田尾園藝設計展邁入第三年，越辦規模越盛大，內容越精彩，即日起到本（11）月24日的9天展期內，有25處設計作品、超過20場次店家品牌日、深度旅遊體驗、園藝大師講座、設計展品手機桌布蒐集趣，只要到33處指定店家執行趣味集章任務，集滿8點兌換1個小盆栽，集滿12點加碼贈送限定鑰匙圈，送完為止。

北斗與田中兩鎮的產業、商圈團體派員與會，謝衣鳯因此表示，田尾鄉是南彰化非常重要的商圈，相信只要田尾公路花園商圈能活絡，可帶動大北斗地區發展。策展人之一的台灣國際蘭展藝術總監吳維宏說，田尾的發展條件很好，融入設計可提升附加價值。

田尾園藝設計展過去兩年吸客效果好，今年19家店家主動參加，策展主題「新植感生活」分永續展、植感生活展、植感好友展、微型店家示範展的四大展區。王惠美說，彰化縣明年10月承辦2025台灣設計展，縣政府將導入田尾園藝設計展創意以呈現彰化與眾不同的亮點。