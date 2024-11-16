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彰化濁水溪堤岸今年至今無大宗偷倒 河川分署曝原因

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉近400名環保志工今淨堤。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉近400名環保志工今淨堤。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉近400名環保志工，今到濁水溪溪州潮洋厝堤防撿拾廢棄物，第四河川分署統計，經溪州鄉環保志工平日密集巡邏、定期淨堤，今年到現在鄉內濁水溪未發生大宗濫倒事件，濁水溪南岸雲林縣境內發生3次，可見「有巡有差」。

溪州鄉公所與經濟部水利署第四河川分署，今舉辦第七次聯合淨堤，開始打掃堤防前溪州鄉清潔隊先環保宣導及有獎徵答，鄉公所接著頒發社區環境清潔考核績優獎金，這是運用環保署核給的資源回收績效獎金，全鄉19村遴選前八名，第一名圳寮社區獲獎金3萬元，鄉公所總共發出11萬5千元獎金。

溪州鄉19村，每村環保志工至少50人，今約400名環保志工由鄉長江淑芬、鄉代會主席莊正雄和鄉代、里長帶領，沿著菜公村潮洋厝堤防撿拾廢棄物和可回收資源，今拾獲最多的是塑膠瓶罐和提神飲料玻璃瓶。

江淑芬表示，從拾獲廢棄物種類可知民眾常隨手亂丟，只要有垃圾就產生迪士尼效應形成髒亂點，「你不丟、 我不撿」不僅是口號，希望透過志工定期淨堤把資源回收、垃圾分類等觀念帶回社區和家庭，每人都遵守，並請第四河川局經常割草，共同讓環境越來越好。

李友平也說，溪州鄉公所鼓勵社區環保志工維護環境清潔，濁水溪沿岸的環保志工也經常巡邏堤岸，今年到現在濁水溪北岸沒發生大宗濫倒廢棄物事件，去年有3件，前年也有，其中一件是輪船的廢棄纜繩，偷倒行為都是民眾熱心通報，第四河川分署感謝社區民眾為環境盡心力，第四河川分署也會加強巡邏。

廢棄物 彰化 濁水溪 資源回收

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