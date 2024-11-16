南投敬老愛心卡搭彰客遭鎖卡 南投客運可幫解鎖

南投縣敬老愛心卡方便長者、身心障礙民眾搭乘大眾運輸，但有老人搭乘彰化客運下車忘記刷卡遭到鎖卡，需到南投市才能解卡。縣府與客運業者討論後，決議由南投客運協助處理，也提醒民眾上下車務必刷卡，以免遭鎖卡。

南投縣政府從2009年起開放申請敬老愛心卡，每月補助1000元，可搭乘公路客運、特約計程車、台鐵列車，及自費半價搭乘全台捷運系統，方便長者、身障民眾解決外出交通問題。

不過，客運市場快速萎縮，客運業者因成本考量而縮減班次、裁撤服務站點人力，草屯鎮有9萬多人，也是重要的交通轉運點，但南投客運考量成本，最近裁撤草屯鎮服務窗口人力，導致敬老愛心卡遭鎖卡，無法就近解決，需到南投市家樂福南投客運服務站才能解除鎖卡，讓老人家相當困擾。

南投縣政府邀集合約客運業者，討論敬老愛心卡問題，希望業者能提供就近服務窗口，解除鎖卡。縣府與彰化客運、南投客運溝通後，決議由南投客運草屯服務處協助處理。

彰化客運表示，11月1日起，委託南投客運協助處理草屯鎮民搭乘彰化客運鎖卡問題，民眾可在彰化客運公車進站後，到南投客運草屯服務處(草屯鎮太平路二段238號)人員協助以車上設備解卡。

南投縣政府提醒，持敬老愛心卡搭乘客運，上下車時務必要刷卡，以免因交易不全遭到鎖卡；敬老愛心卡僅限本人使用，如查獲非本人使用，將由客運業者沒收繳回，並由縣政府辦理停權鎖卡作業。