公園遊具藏危機！台中大里1男童頭破血流 市府說話了

台中市陳姓男學童昨到大里區文化公園戶外教學，鑽滑梯下方涵洞時，不慎撞上洞口，頭破血流送醫救治。陳父今要求市府改善，不要有其他孩子受傷。市府表示，將加強安全防護。

建設局表示，全市公園兒童遊戲場磨石子溜滑梯，都符合SGS合格檢驗；有關滑梯下方涵洞，國家標準未要求規範，另考量磨石子滑梯造型特色各異，無法一體適用，將再研擬於孩童遊戲動線進出可及的設施、設備，以導角、收邊條軟質保護措施優化處理及設置警語提醒，以維護孩童遊戲安全。

陳父、出院的陳童今天上午在市議員江和樹陪同下，重回到大里區文化公園。陳姓男童身高123公分，江程樹量測涵洞高80公分，陳童比畫自己是鑽涵洞要出來時，撞到洞口受傷。

陳爸爸說，他昨天是接獲安親班老師電話，才知道兒子額頭撞到溜滑梯下方涵洞受傷，額頭撕裂傷有近10公分，他希望市府能加強涵洞洞口的防護措施，避免其他孩子受傷。

台中市議員江和樹說，昨天下午5時許，接獲陳姓家長通報，其子外教學到大里區文化公園溜滑梯，滑梯下方設施沒做好，撞到頭破血流送醫。

江程樹他到場發現，這是一座大象造型的滑梯，位於象腹下方設置有涵洞，男童鑽涵洞不小心撞到額頭，不只男童，連他的孫子也曾鑽這類涵洞撞到頭，為避免孩子受傷，對於這類涵洞口都要加裝防護裝置。

大里區公所課長王源龍說明，昨天下午4時許，大里區文化公園發生孩童遊戲時不小心撞到大象造型溜滑梯下方鏤空處，導致頭部受傷，公所已派員至現場圍設三角錐警戒，後續將會同台中市養工處會勘研議加強遊具安全防護。另外，公所第一時間電話聯繫家長關心、關懷，並持續追蹤本案後續發展。