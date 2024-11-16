接連來颱 彰縣7農作物符合康芮天然災害現金救助標準

康芮颱風創下高雄市連放4天颱風假的新紀錄，彰化縣雖非重災區，但部分農作物受損，縣政府爭力爭取下，蕎麥等7種作物符合農業天然災害現金救助標準，即（16）日至本（11）月29日前向當地鄉鎮市公所申報。

今年7月底凱米颱風、9月底山陀兒颱風、10月底康芮颱風，連續性豪大雨不斷，彰化縣田間作物爛根、枯死，因播種最佳時期已過，無法補植，農民欲哭無淚，縣長王惠美除交代農業處，向中央爭取受損嚴重的作物品項應公告為農業天然災害現金救助地區，也請中央中央加速建立延遲性農損的後續認定標準。

農業部今公告彰化縣「113年康芮颱風致彰化縣『蕎麥等作物』農業天然災害現金救助及低利貸款地區」，現金救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」訂定救助額度為準，申請救助項目包括蕎麥、青割玉米、西瓜、珍珠柑、胡蘿蔔、洋蔥、大蒜及水平棚架網室-塑膠布（網），損失率達20%以上者可向土地所在地的鄉鎮市公所提出現金救助申請。

彰化縣也被公告為農業天然災害低利貸款地區，要申借貸款的農民向農地所在地鄉鎮市公所申請核發農業天然災害受災證明書，並依規定檢附證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。