快訊

高鐵車廂驚傳「揮拳亮刀」暴力事件！目擊者：嫌犯逃入台北車站

失業男嘆「少子化卻找不到工作」 網點破背後關鍵

日本廣島小學祭典傳爆炸 至少9人受傷

台中多元計程車破3700輛 線上叫車便利又環保

中央社／ 台中16日電

台中市政府民國108年10月推動多元化計程車，截至今年10月已突破3700輛，民眾以線上平台預約叫車，免排隊也不必路邊攔車，減少候客時排廢氣排放，具彈性費率與高便利性。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，計程車不受限班次、時間，方便接送。台中市目前有怡美車隊、大都會車隊、台灣大車隊、中華大車隊、飛狗車隊、友愛車隊、中天車隊、台中無線車隊、干城車隊、觔斗雲車隊、國通車隊、雙美車隊及yoxi車隊，總共13家多元化計程車業者，便利多元。

葉昭甫表示，「搭計程車也能環保愛地球」，多元化計程車隊採全預約載客，乘客透過預約平台叫車，媒合同時預告車資，因網路預約叫車可免於路邊等候，多元化計程車依規定不得路邊攬車，也不能在排班區排班候客，減少廢氣排放。

葉昭甫提醒，台中市目前超過3700輛多元化計程車，民眾有搭車需求時，請選擇搭乘合法經營的計程車，台中市合法的營業計程車車牌皆為「白底紅字」，合法的計程車業者受政府監督，每輛車均依規投保乘客險，如有搭乘糾紛或發生事故時，政府即可適時協助，確保搭車權益。

交通局補充說明，坊間有自用車車主私下成立或加入非法叫車群組攬客，違規駕駛經查獲違法事證屬實，除依公路法吊扣駕照及車輛牌照4個月外，同時處以新台幣10萬元以上、2500萬元以下罰鍰。

台中市 廢氣排放 計程車

延伸閱讀

台中國際花毯節突破百萬人次參觀 帶動購物節破百億消費

台中大執法…占用逢甲夜市「薄荷牙膏人行道」 最高開罰1200元

標線型人行道禁停車 台中大執法最高開罰1200元

中市路口紅線外推畫設槽化線 交通局：禁車輛跨越

相關新聞

「以米功代金」販賣機啟用！供神明別燒紙錢 一舉數得還可做善事

全國首創「以米功代金」紙錢減量販賣機，台中市府、大甲鎮瀾宮和台灣媽祖聯誼會聯署與大甲區農會等單位推廣減碳行動，昨晚在大甲...

公園遊具藏危機！台中大里1男童頭破血流 市府說話了

台中市陳姓男學童昨到大里區文化公園戶外教學，鑽滑梯下方涵洞時，不慎撞上洞口，頭破血流送醫救治。陳父今要求市府改善，不要有...

天兔沒威脅 12強賽今將與蔣萬安「合體」？盧秀燕行程曝光

世界棒球12強「台日大戰」今天在大巨蛋開打，很多人關心台中市長盧秀燕是否北上與台北市長蔣萬安「合體」，一起為中華隊加油？...

台中國際花毯節突破百萬人次參觀 帶動購物節破百億消費

2024台中國際花毯節和新社花海由農業部種苗改良繁殖場與中市府再度合作，11月9日開幕至今人潮絡繹不絕，7天參觀人次...

南投敬老愛心卡搭彰客遭鎖卡 南投客運可幫解鎖

南投縣敬老愛心卡方便長者、身心障礙民眾搭乘大眾運輸，但有老人搭乘彰化客運下車忘記刷卡遭到鎖卡，需到南投市才能解卡。縣府與...

接連來颱 彰縣7農作物符合康芮天然災害現金救助標準

康芮颱風創下高雄市連放4天颱風假的新紀錄，彰化縣雖非重災區，但部分農作物受損，縣政府爭力爭取下，蕎麥等7種作物符合農業天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。