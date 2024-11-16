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颱風康芮影響 彰化蕎麥等災損作物公告現金救助

中央社／ 彰化縣16日電

彰化縣政府今天指出，農業部公告因颱風康芮導致縣內蕎麥等作物已符合農業天然災害現金救助標準，29日前可提出申請，縣長王惠美期盼中央能因應氣候變遷，建立妥善輔導機制。

彰化縣政府發布新聞稿表示，現金救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」為標準，申請救助項目如蕎麥、青割玉米、西瓜、珍珠柑、胡蘿蔔、洋蔥、大蒜及水平棚架網室塑膠布（網）損失率達20％以上者，即可向土地所在地公所申辦現金救助。

蕎麥每公頃可申請新台幣2萬8000元，青割玉米1萬2000元，西瓜6萬2000元，珍珠柑8萬元，胡蘿蔔4萬1000元，洋蔥、大蒜4萬6000元，水平棚架網室塑膠布（網）4萬元，未達20％者不予救助。

王惠美表示，面對氣候劇烈變遷，希望中央政府規劃一套因應策略，避免靠天吃飯的農民無收成、無收入，生活沒保障，未來離農人數將不斷攀升；同時呼籲中央建立高風險受災作物農民的後續輔導機制，縣府將配合協助農民面對氣候逆境，共度難關。

王惠美說，颱風接連來襲，造成田間作物爛根、枯死，尤其播種期已過無法補植，讓農民欲哭無淚，已要求縣府農業處全面向中央爭取農損嚴重的作物品項，應公告為農業天然災害現金救助地區。

針對延遲性農損後續認定標準，王惠美表示，農民已自行復耕而無法回溯認定等部分，請中央加速建立判定機制。

縣府指出，符合此次救助規定者，即日起至11月29日前可持國民身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書及其他應備文件，向土地所在地公所申報，假日是否受理由各鄉鎮市公所公告為準。

此外，彰化縣公告為農業天然災害低利貸款地區，農民要申借貸款，須向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，向當地農會提出申請。

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