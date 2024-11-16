「以米功代金」販賣機啟用！供神明別燒紙錢 一舉數得還可做善事

全國首創「以米功代金」紙錢減量販賣機，台中市府、大甲鎮瀾宮和台灣媽祖聯誼會聯署與大甲區農會等單位推廣減碳行動，昨晚在大甲體育場鎮瀾宮清醮玉皇壇設置啟用二座自動販賣機，民眾可當場購買大甲優質米，替代大量金紙參拜神明。

台中市政府與大甲鎮瀾宮、台灣媽祖聯誼會、新港奉天宮、雲林西螺福興宮各代表昨晚在大甲體育場舉辦「以米功代金宗教聯名推薦行銷」記者會，市府環保局長陳宏益、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤及各方宮廟與地方民意代表等到場，提供民眾在廟方祭祀紙錢供品新選擇。

鎮瀾宮董事長顏清標表示，今年環保局與大甲區農會攜手合作推廣「以米功代金」，對環境保護的深具意義。

環保局說明「以米功代金」，是透過大甲禾樂幸福米製成米磚，結合大面額紙錢及疏文包覆米磚替代燃燒紙錢，象徵民眾向神明表達敬意平安又圓滿，另精心設計喜神(即吉神)圖卡相當討喜，將喜神圖卡過香爐作為隨身攜帶平安符，提供民眾祭拜後可選擇將幸福米磚自行帶回或捐助弱勢積福德，除保留傳統祭拜方式，更可改善空氣品質。

環保局表示，感謝大甲區農會將於大甲鎮瀾宮設置「以米功代金」販賣機，經統計原燒紙錢1分(約200公克)改用以米功代金，即能減少95%以上碳排放量；為尊重宗教信仰及減少空氣污染，市府積極推廣「紙錢集中幫你收」便民服務，一通電話預約，台中市清潔隊便可至民眾所指定地點，免費將紙錢載運到具完善污染防制設施煉化處理。

統計今年台中市已有580家立案宮廟，包括大甲鎮瀾宮、台中南天宮、清水紫雲巖及太平福成宮等，及3217處集合式住宅和公寓大廈皆配合「紙錢集中」政策。

大甲區農會表示，近年環保減碳意識抬頭，民眾在信仰與祭貢品上的選擇更加多元，大甲區農會推出新創商品「以米功代金」，結合禾樂幸福米及祭祀紙錢的新創理念，推出全台首創可捐、可攜回並能達到祭拜心意及減碳環保的新型態祭拜方式商品，用幸福米磚敬神做功德。

局長陳宏益表示，近年來台中市空汙改變讓市民有感，環保局持續努力推廣紙錢替代燒，以米功代金結合產地的友善農業理念及優質米將傳統祭拜相互結合，並以大甲鎮瀾宮為台中市首選推廣地點，透過媽祖號召力推動整體的宣傳效益，期望民眾從源頭減少焚燒紙錢的污染，讓環保祭祀持續減碳顧健康、誠意不減又環保。

昨晚記者會，台中市議員李文傑、楊啓邦、環保局長陳宏益、農業局主任秘書陳柏宏、大甲區長顏金源、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長兼台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤、嘉義新港奉天宮董事長何達煌、雲林西螺福興宮董事長楊文鐘等人出席。