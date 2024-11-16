「清水那方」爆違規 被斷水斷電勒令歇業

彰化縣社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區昨天遭縣府斷水斷電、勒令停業。縣府指業者擅自經營旅館業務、又有多處違建，連違約金都沒繳納。業者則反擊縣府未善盡修繕湯屋等責任，更以粗暴手法斷水電，將採法律訴訟捍衛自身權益。

清水岩溫泉露營區面積11公頃，歷經三任縣長規畫、興建，前後斥資近4億元，2016年完工。但招商歷經8次流標，才在2021年10月啟用，與廠商簽下11年營運合約，縣長王惠美還主持盛大啟用典禮。隨後便因溫泉設施無法完成點交，搭設帳篷、組合屋被縣府依違建開罰，糾紛不斷。

縣府昨天會同警方到「清水那方」斷水斷電，並勒令停業。清水那方經理張瑜珍表示，園區訂房客滿，縣府粗糙斷水斷電，只好緊急通知旅客應變。

彰化縣城觀處副處長洪世益說，「清水那方」與縣府簽訂OT案，未依計畫開放生態遊憩區、還違法增建組合屋及貨櫃屋、擅自將廁所隔間拆除改建、未依契約點交溫泉區設施，已被縣府裁罰違約金2990萬元，業者均未繳納。

縣府花費百萬元洗清溫泉井、檢修抽水馬達等各項設備，並已檢測完成，管線已沒漏水，要求業者點交，但業者拒不點交。縣府8月向彰化地方法院聲請強制執行違約金、履約保證金，才知道業者已無財產可供執行，且清水那方擅自經營旅館業務，已連續裁罰2次並勒令歇業，業者仍違法營業，所以才斷水斷電。

張瑜珍說，園區原定溫泉出水量是每日153噸，目前僅有85噸，無法提供戶外池和大湯屋使用，且湯屋老舊，管線設備瑕疵，縣府卻要求點交才會出現爭議，他們提出行政訴願，但縣府在結果未出來就開罰及斷水斷電，他們難以接受。

張瑜珍說，當初依促參法和縣府定約，投資計畫書就提出設置｢豪華露營帳篷｣營業，縣長還有參觀，現在卻說是違建，業者也沒預售票券，均透過旅行社配合，依照交通部規定辦理，一切合法。