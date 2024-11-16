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憂汙染及影響產業 名間反建焚化爐 縣長允嚴把關

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣垃圾焚化爐選址符合條件優先地點在名間鄉新民村，引起居民抗議。縣議員宋懷琳等人昨質詢選址和汙染等問題。縣長許淑華說，有關焚化爐汙染防治和產業影響會嚴格把關，對於居民疑問，縣府會持續溝通並公開資訊，向民眾說清楚。

許淑華說，南投是全台最後建焚化爐的縣市，環境部也修訂更嚴格排放標準，南投焚化爐將是技術最新，標準最嚴格設施。南投縣垃圾堆置已達26萬公噸，因此，焚化爐初步規畫為日處理量700公噸，前3年去化全縣堆置垃圾，之後才接納縣內旅館、工業區一般事業廢棄物，絕不會有醫療廢棄物，政府也有管制，民眾可放心。

她說，焚化爐從評估到興建至少需要6年以上，南投縣垃圾處理壓力日益增加，感謝多數議員支持，縣府會持續說明，也會安排有興趣的民眾到鄰近縣市焚化廠參觀；居民最關心的影響農作問題，縣府近日也會完成環境影響模擬圖，對外公布。

環保局長李易書說，焚化爐選址客觀條件包括用地面積超過5公頃、聯外交通、公有地、避開環境敏感點等客觀條件，初步選出6個設置點，名間新民村外埔段公有地最適合，未來將採BOT興建營運，加上環境評估、土地取得和工程興建期程，最快120年才營運。

李易書強調，焚化爐將採最嚴格的二階段環評，底渣、飛灰將外運處理作為級配料，不會影響環境、水源。對於設址地點也會編列預算回饋金，及BOT促參案敦親睦鄰費，初估每年有1億回饋金，一半發現金，一半用於回饋區公共設施與服務，並邀居民設回饋機制監督小組，確保居民權益。

南投縣 廢棄物 焚化爐

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