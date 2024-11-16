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每天可處理百公噸 台中生廚餘發電亮眼 日賺5-6萬

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

台中市府2017年曾和廠商合作，在外埔綠能生態園區合作綠能，利用稻稈氣化發電，但未達預期效益，市府去年已和廠商解約。不過，綠能生態園區生廚餘發電成效不錯，每天可處理100公噸生廚餘，還可向台電收取發電收入5到6萬元。

環境部今年辦理焚化廠、廚餘業務評鑑，台中市榮獲全國廚餘回收處理績效評鑑優等獎。環保局長陳宏益表示，透過全國首創「廚餘厭氧發酵」技術，處理生廚餘，更利用沼氣發電；2020年6月起正式發電、售電，減少垃圾量，還能發電回饋。

陳宏益表示，外埔綠能園區每天可處理生廚餘約100公噸，發電收入每天約5到6萬元。環保局表示，未來禁止廚餘養豬，廚餘去化管道進一步受限，無論選用哪種方案，要將各清潔區隊清運量能納入考量。

環保局說，部分廚餘回收再利用去化方案，受限法規未確實規範，目前以黑水虻去化法規已允許，環保局研擬與民間公司合作，但黑水虻市場還不夠大，將以小區域分散式處理，當成廚餘處理備援量能。

至於外埔綠能園區曾研議稻稈氣化發電，遭審計部質疑，預期減少農民露天燃燒稻稈問題、並以稻稈為燃料氣化發電，但未達標；環保局表示，稻稈氣化發電預計一年可處理5萬公噸稻稈，可惜技術問題未能克服，市府去年已經解約。

廚餘 環保局長 黑水虻

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