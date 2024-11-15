蕭美琴回父親家鄉參觀彰化和美改造後穀倉 讚賞連連

彰化縣和美鎮農會今晚在農會「和。八」廣場舉辦國產羊肉羊奶推廣行銷活動，及表揚優秀農事人員，副總統蕭美琴也與會，她說，農會把舊穀倉翻新後也成為大家認識和美的新地標，希望未來和大家一起為台灣的農業努力。

蕭美琴說，對和美覺得很親近，因為和美是父親小時候成長的地方，所以她小時候每年都會跟父親回和美，在和美有很多親戚，是讓她覺得很親切的地方。而她外派到美國拚外交前，其實也在農村經營了十年，讓她對農業有更深的情感和敬仰之心。

蕭美琴說，每個鄉鎮農會對地方農業發展扮演關鍵角色，今天看到和美農會對農產品的用心推廣，她知道羊肉也是在地特產，笑說，本來最近要減肥不吃肉，今天可以破例來嚐嚐和美特色羊肉串。

她也很感動看到和美農會在中央與地方的支持下，把舊穀倉翻新後能成為農產推廣、食農教育、青農聚會場所。

和美農會總幹事謝燕如也為蕭美琴介紹和美的農業特產，當蕭美琴走進由穀倉改造後的農會賣場，頻頻讚美說「好漂亮，很像現代化的超商」。

和美鎮農會今天表揚64名優秀農民及農業幹部、農業推廣有功人員，彰化縣長王惠美、立委陳素月、陳秀寶、謝衣鳯等人也與會。

王惠美表示，和美鎮農會今明二天舉辦行銷國產羊肉羊奶、國產米糧創新行銷等活動，農會穀倉經過改造可以做更多功能使用，會變成地方非常重要的據點，也謝謝和美鎮農會理事長郭德勝、常務監事李明成、總幹事謝燕如等三巨頭帶領團隊用心推廣農業，讓和美鎮農會變得不一樣，也希望大家一起努力，把「彰化優鮮」繼續推展出去。