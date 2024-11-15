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影／大甲鎮瀾宮重修慶成祈安清醮點燈 建醮活動開跑

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，酬謝神恩，建醮活動今晚在大甲體育場的「玉皇壇啟燈儀式」揭開序幕。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，酬謝神恩，建醮活動今晚在大甲體育場的「玉皇壇啟燈儀式」揭開序幕。記者游振昇／攝影

大甲鎮瀾宮今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，酬謝神恩，今晚在大甲體育場的「玉皇壇啟燈儀式」中，清醮活動揭開序幕；上一次的建醮是在民國77年，辦理「五朝慶成祈安清醮」，時隔36年，這次辦理七朝清醮更盛大。

今晚點燈儀式前，現場先安排「以米功代金」宗教聯名活動，宣導購買大甲區優質白米代替大量金紙，台中市環保局長陳宏益和鎮瀾宮董事長顏清標等人，都肯定這種減炭拜媽祖方式，保護地球也保護家人。

大甲鎮瀾宮自清朝時期至今擴建重修數次，民國69年眾人見神殿樑柱腐朽，拆除舊廟於原址重建，因當時防水技術與廟頂玻璃剪黏技術尚未成熟，時至今日，除多處漏水問題，廟頂屋瓦與剪黏玻璃衍生許多安全性的顧慮，經信徒提議與董監事會決議，已動工加強防水措施、修建廟頂屋瓦與剪黏裝置，施作傳統瓷碗剪黏技藝，此次修繕工程浩大。

屋頂剪黏施作邀請到有「屋頂上的藝術家」美譽的陳三火大師，專研剪黏藝術化、剪黏工藝教育，為國家重要傳統工藝首位剪黏「人間國寶」；民國69年的大甲鎮瀾宮，就是火師與哥哥一同製作，將近40年後再度施作鎮瀾宮的屋頂剪粘，也是媽祖牽起的緣分。另外還有多位匠師也參與此次的屋頂修復，讓整修工程能夠順利圓滿地完成。

今年甲辰龍年，大甲鎮瀾宮舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，酬謝神恩，建醮的活動從今晚「玉皇壇的啟燈儀式」揭開序幕；上一次的建醮是民國77年，辦理「五朝慶成祈安清醮」，時隔36年，這次辦理了七朝清醮，更盛大隆重。

大甲鎮瀾宮的建醮跟其他地區最大的不同點，大甲媽的信仰圈裡包含了53庄，53庄就是目前所謂的大甲區、大安區、外埔區、后里區，每次建醮就是這53三庄一起來共襄盛舉，今年次也不例外。

大甲鎮瀾宮總壇也迎接來自全國各地宮廟、寺、壇、府、家等神明，前來建醮共同參與醮典；11月23日和24日，有上百間友宮，由各自的特色陣頭恭請神明到場，先在大甲街上踩街遊行，再恭請入醮壇鑑醮；12月1日恭送王船，建醮科儀從12月7日開始陸續7天，邀請全國媽祖信眾一起茹素齋戒，祈佑媽祖保佑、風調雨順、國泰民安。

大甲鎮瀾宮今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，酬謝神恩，建醮活動今晚在大甲體育場的「玉皇壇啟燈儀式」揭開序幕。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，酬謝神恩，建醮活動今晚在大甲體育場的「玉皇壇啟燈儀式」揭開序幕。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，酬謝神恩，建醮活動今晚在大甲體育場的「玉皇壇啟燈儀式」揭開序幕，現場也安排以米功代金減碳活動。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，酬謝神恩，建醮活動今晚在大甲體育場的「玉皇壇啟燈儀式」揭開序幕，現場也安排以米功代金減碳活動。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，酬謝神恩，建醮活動今晚在大甲體育場的「玉皇壇啟燈儀式」揭開序幕。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，酬謝神恩，建醮活動今晚在大甲體育場的「玉皇壇啟燈儀式」揭開序幕。記者游振昇／攝影

媽祖 建醮 鎮瀾宮

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