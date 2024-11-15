快儲水！台中大停水11區 有22.5萬戶停水36小時

台水四區處今天說，台中市原訂18日上午10時起，停水36小時施工，根據氣象署颱風路徑潛勢預報，天兔颱風影響輕微 ，將照常辦理，請受影響住戶提前儲水備用。

台水四區處說明，這次停水是配合「潭子區僑忠國小減壓閥改善工程」、「台中市金谷橋1000mmSP送水管改善工程」、「文心路四段與北屯路口閥類改善工程」以及「北平路四段與文昌東十二街處銜接既設∮1350mm管改接工程」等四案聯合停水改善工程。停水區域，請上台水四區處官網查詢。

【停水區域】

1.潭子區：甘蔗里、家興里、頭家里、東寶里、頭家東里、家福里、潭秀里、福仁里鐵路以西 、潭陽里鐵路以西 。

2.大雅區：西寶里國道1號以東。

3.北屯區：平興里、平田里、平昌里、三光里、北屯里、北京里、北興里部分、平順里、平福里、平心里、平安里、平陽里、平和里、平德里、水湳里、東光里部分、舊社里部分、松勇里、松茂里、松安里、松和里、松竹里、松強里、仁美里、四民里、同榮里、仁和里、后庄里、陳平里、新平里、大德里、仁愛里、忠平里。

4.北區：全區（建成里除外）。

5.中區：全區。

6.南區：長春里部分、長榮里部分、新榮里部分、福平里部分、崇倫里、福順里部分、西川里、樹德里、樹義里部分、工學里部分、和平里部分。

7.東區：東南里部分、旱溪里部分、合作里部分、東勢里、富仁里、富台里、干城里、新庄里部分、十甲里部分、東英里部分、東信里。

8.西區：全區。

9.南屯區：三義里、三和里、三厝里、永定里、南屯里、大興里、大誠里、同心里、大同里、文心里、惠中里、大業里、溝墘里、田心里、黎明里、新生里部分、鎮平里部分、豐樂里、楓樹里部分、向心里。

10.西屯區: 上石里、至善里、西安里、上安里、上德里、大石里、鵬程里、港尾里部分、逢甲里、西平里、西墩里部分、潮洋里部分、何成里、何南里、何安里、何厝里、何明里、何福里、何德里、何仁里、何源里、大河里、大鵬里、大福里、惠來里、逢福里、龍潭里部分。

11.烏日區：烏日里部分，湖日里部分，九德里部分。

【降壓區域】

1.潭子區：福仁里、潭北里、嘉仁里、潭陽里。

台水四區處說明，預定停水時間為11月18日（周一）上午10時至19日晚上10時，在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高的地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。停水期間造成用水不便，敬請見諒。

台水四區處指出，更多消息可洽台灣自來水公司第四區管理處04-22218341，或電洽1910免付費客服諮詢。