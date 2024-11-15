彰化購抽出汽車大獎！得獎者彰化市吃燒烤 還有一輛車1月抽

彰化縣政府舉辦彰化GO購活動，今天彰化縣長王惠美直播抽出油電豪華汽車大獎，得獎者是在彰化市消費吃燒烤的許先生，王惠美說，活動將持續到明年1月15日，將會再抽出TOYOTA RAV4油電尊爵版的豪華休旅車等逾1萬個獎項，歡迎大家來彰化消費拿大獎。

縣府今天在律師見證下共抽出7828獎項，由王惠美抽最大獎TOYOTA ALTIS 油電豪華汽車，得獎者是在彰化市豬隊友燒烤餐廳消費3,863元的許先生，而上次的百萬汽車大獎得主僅花了510元就把汽車開回家。

王惠美說，彰化縣有15個觀光工廠、26個休閒農場及13個特色商圈，還有「500碗」推薦的美食店家，歡迎大家來彰化吃喝玩樂，接下來11月17日舉辦的「鹿港馬拉松」，可以遊古蹟、跑古道、吃美食，24日二林的伯立歐公益馬拉松，可以盡情悠遊蕎麥花田風光與享受鄉下田間農道，在路跑活動當天在該鄉鎮消費滿500元，還可額外多1組抽獎序號，只要消費購物，就有機會獎金禮物好禮拿不完。

經濟暨綠能發展處也提醒，活動至明年1月15日截止，參加者最遲需在1月13日前上傳發票或收據，才能參加最後的摸彩，而中獎者需於活動網站最新消息公告日後14天內辦理兌獎，逾期未辦理者，主辦機關取消中獎資格。