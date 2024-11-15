彰化縣府委外OT案 清水那方溫泉露營區被斷水斷電 勒令歇業

彰化縣府委外OT民營的社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區2021年華麗登場後，卻因溫泉設施無法完成點交使用，又衍生縣府指園區內的帳棚是違建、園區內設置大量組合屋被開罰，今天縣府對業者斷水斷電及勒令立即歇業。

業者也喊冤說，未修繕完成的設備如何點交，他們已提行政訴願，縣府不等判決就以粗糙手法斷水電，讓他們難以接受，將再循法律訴訟捍衛自己的權益。

縣府城觀處副處長洪世益表示，業者與縣府簽訂的OT案履約期間，因未依投資執行計畫開放生態遊憩區、園區內違法增建組合屋及貨櫃屋、擅自將廁所隔間拆除改建、未依法進行建築物公共安全檢查申報、未依契約點交溫泉區等多項重大違約，已被縣府裁罰違約金2990萬元，業者迄今均未繳納，因此今年8月縣府已向彰化地方法院聲請違約金、履約保證金強制執行，彰化地院函覆該公司無財產可供執行，縣府為確保權益，也將透過訴訟程序，不排除與廠商終止契約。

縣府城觀處表示，業者未申請旅館業登記證而擅自經營旅館業務，縣府城觀處已連續裁罰2次，並勒令歇業後，但業者仍繼續違法營業，所以前往斷水斷電。

縣府人員今天會同警方到「清水那方」執行斷水斷電，也讓業者很錯愕，清水那方經理張瑜珍表示，今天園區內的客人是滿帳的訂房，縣府怎能用如此粗糙方式執行，被斷水電後，他們得緊急通知已訂房的客人。

縣府也發現，業者官網的線上訂房系統，直接連結到其股東所經營的「淳浥旅行社」交易，縣府多次請業者說明與旅行社分潤情形，業者均置之不理，嚴重影響縣府營運權利金收入及公共利益。

清水岩溫泉露營區總面積約11公頃，歷經三任縣長任內規劃、興建，2016年完工後，招商曾流標8次，前後共斥資近4億元興建，好不容易招商成功2021年10月啟用，與廠商簽下11年營運合約，當時彰化縣長王惠美還主持盛大啟用典禮，如今卻衍生縣府與業者糾紛。

彰化縣府城觀處表示，已花費百萬元洗清溫泉井、檢修抽水馬達和沉澱桶、過濾桶、迴水儲水系統等各項設備，並已檢測完成，管線已沒漏水，所以要求業者完成點交，但業者拒不點交，違約就得開罰。

張瑜珍說，園區內原定的溫泉出水量是每日153噸，但經過縣府委外修繕後目前僅有每日85噸的供水量，無法提供戶外池和大湯屋使用，況且湯屋已老舊損害，管線等設備還有瑕疵，但縣府仍要求要點交，才會衍生爭議，所以他們才提出行政訴願，但縣府在訴願結果還未出來就開罰及斷水斷電，他們難以接受。