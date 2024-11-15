聽新聞
0:00 / 0:00
金瓜炒米粉驚艷四座！僑泰中餐烹飪沈晉弘奪全國冠軍
全國高中家事類科技藝競賽成績昨揭曉，僑泰高中中餐烹飪沈晉弘摘下金手獎第一名。沈晉弘曾在全國技能競賽中區賽僅得佳作飲恨，他全心投入練習，這次競賽以「金瓜炒米粉」創意料理驚艷評審奪冠。
僑泰高中在今年的全國高中家事類科技藝競賽共獲3金手、5優勝，並獲美顏團體獎第二名、幼兒教具製作團體獎第四名，其中中餐烹飪更勇奪全國第一，成績斐然。
昨天包括僑泰高中董事長蔡玉堂、校長温順德、家長會會長何得誌、輔導會長陳敏嘉、榮譽會長賴富源、陳耀恭等人在校門口迎接選手載譽凱歸，更請來校內舞獅隊與儀隊助陣，熱鬧非凡。
此次除了沈晉弘摘金、美顏黃珍妮、幼兒教具製作易品妘也獲金手獎，另室內設計林衍汝、美顏黃品熏、美髮李宣悅與陳思華、幼兒教具製作陳芊汝等5人，獲優勝。
沈晉弘說，他在2年級時曾代表學校參加全國技能競賽中區賽，盡管苦練卻僅得到佳作，當下很不甘心，於是犧牲課後及假日時間，全心投入練習，終於扳回一城。這次競賽創意菜為米粉，他採取先燙再燜的製作金瓜炒米粉，贏得評審青睞與讚賞。
指導老師王裕華說，培訓選手不是只有聚焦技術，更重要的是生活態度的培養。她期許沈晉弘能對所有幫助過他的人心存感恩，並以謙遜的態度做個有溫度的人。
温順德說，恭喜得獎的學生努力耕耘終嚐甜美果實，也鼓勵未獲獎的學生，為了夢想堅持到底，留下人生難以抹滅的印記。他也感謝家長會的後勤支援，讓選手沒有後顧之憂；更感謝指導老師一路陪伴，引領孩子完成艱辛的旅程，不僅成就了孩子，也榮耀了僑泰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言