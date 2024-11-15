金瓜炒米粉驚艷四座！僑泰中餐烹飪沈晉弘奪全國冠軍

全國高中家事類科技藝競賽成績昨揭曉，僑泰高中中餐烹飪沈晉弘摘下金手獎第一名。沈晉弘曾在全國技能競賽中區賽僅得佳作飲恨，他全心投入練習，這次競賽以「金瓜炒米粉」創意料理驚艷評審奪冠。

僑泰高中在今年的全國高中家事類科技藝競賽共獲3金手、5優勝，並獲美顏團體獎第二名、幼兒教具製作團體獎第四名，其中中餐烹飪更勇奪全國第一，成績斐然。

昨天包括僑泰高中董事長蔡玉堂、校長温順德、家長會會長何得誌、輔導會長陳敏嘉、榮譽會長賴富源、陳耀恭等人在校門口迎接選手載譽凱歸，更請來校內舞獅隊與儀隊助陣，熱鬧非凡。

此次除了沈晉弘摘金、美顏黃珍妮、幼兒教具製作易品妘也獲金手獎，另室內設計林衍汝、美顏黃品熏、美髮李宣悅與陳思華、幼兒教具製作陳芊汝等5人，獲優勝。

沈晉弘說，他在2年級時曾代表學校參加全國技能競賽中區賽，盡管苦練卻僅得到佳作，當下很不甘心，於是犧牲課後及假日時間，全心投入練習，終於扳回一城。這次競賽創意菜為米粉，他採取先燙再燜的製作金瓜炒米粉，贏得評審青睞與讚賞。

指導老師王裕華說，培訓選手不是只有聚焦技術，更重要的是生活態度的培養。她期許沈晉弘能對所有幫助過他的人心存感恩，並以謙遜的態度做個有溫度的人。