快訊

坐捷運看12強賽必看！大巨蛋「體重計」藏交通補助 2步驟20元輕鬆入袋

天兔颱風最新風雨預測出爐 明2地達停班停課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

環境風場影響空品 中火配合降載減發6600萬度

中央社／ 台中15日電
台電中火。聯合報系記者趙容萱／攝影
台電中火。聯合報系記者趙容萱／攝影

環境風場偏東風影響影響台中市近2日空氣品質，台中市政府協調中火降載，而經台灣電力股份有限公司評估後，中火7部機組降載減排，14日起已減發超過6600萬度。

台電今天說，14日安排台中、興達、協和及民營麥寮電廠等降載減排，總計減發約1.2億度，15日持續降載，其中台中電廠10部機組，空污季維持3部機組停機沒運轉，其他7部機組適度降載減排，14日起已減發超過6600萬度，將再視系統餘裕滾動檢討燃煤機組降載空間。

天兔颱風外圍環流及偏東風影響，西半部擴散條件仍差，影響空品，且各地沉降氣流影響，高溫帶動空調用電需求增加。台電說，罕見11月颱風襲台，風向及外圍雲系影響風、光發電量，目前燃氣機組已調度全力運轉。

台中市長盧秀燕出席福科國民中學三期校舍落成慶祝典禮，接受媒體聯訪表示，6年前台中1年約60幾天空氣污染不良日，經中市府與市民努力，現在已下降到10到20天，還要繼續努力。

此外，盧秀燕說，中火要再增加6部燃氣機組，對中部人太不公平，要拜託中央，能源要分散，維護國家安全。如果國家電力全集中中部，國家電網就脆弱，請中央三思。新增燃氣機組計畫雖已通過，但不放棄，繼續努力爭取，希望能有談判空間。

中火 減排

延伸閱讀

盧秀燕批中火讓空汙雪上加霜 彭啓明：好的城市治理也能減量

增建翻新 台中神岡庄後里市民活動中心啟用空間加大

逆少子化！台中這校大爆滿砸7200萬蓋校舍 今歡喜啟用

台中這2天空汙嚴重 盧秀燕呼籲中央：別「雪上加霜」

相關新聞

彰化縣府委外OT案 清水那方溫泉露營區被斷水斷電 勒令歇業

彰化縣府委外OT民營的社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區2021年華麗登場後，卻因溫泉設施無法完成點交使用，又衍生縣府指...

彰化購抽出汽車大獎！得獎者彰化市吃燒烤 還有一輛車1月抽

彰化縣政府舉辦彰化GO購活動，今天彰化縣長王惠美直播抽出油電豪華汽車大獎，得獎者是在彰化市消費吃燒烤的許先生，王惠美說，...

環境風場影響空品 中火配合降載減發6600萬度

環境風場偏東風影響影響台中市近2日空氣品質，台中市政府協調中火降載，而經台灣電力股份有限公司評估後，中火7部機組降載減排...

「暗空公園推動與光害防制」南投縣府獲天下城市治理卓越獎

南投縣政府以「暗空公園推動與光害防制」，參加天下雜誌舉辦的第二屆「天下城市治理卓越獎」，獲得「環境保護組」優選。14日頒獎典禮，南投縣府觀光處副處長林秀梅與合作團隊前往領獎，林副處長代表縣長許淑華指出

增建翻新 台中神岡庄後里市民活動中心啟用空間加大

台中市神岡區庄後里社區活動中心原為地上一層樓建物，社區發展及里民活動日趨熱絡，既有空間不敷使用，台中市府斥資總經費228...

台中抽查67處兒童遊戲場 出乎意料這4處好評連連

台中市政風處調查全市67處兒童遊戲場滿意度發現，有別親子對遊具負評多印象，但這次調查顯示，器材設備材料與品質滿意度達95...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。