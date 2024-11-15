地方創生論壇南投登場 盼創新思維帶動發展

國立中興大學今天、明天在南投市中興新村舉辦「USR社會實踐與ESG地方創生論壇」，盼與會百名師生對ESG、地方創生、USR有更深入交流，並以創新思維與實踐能力帶動地方發展。

台灣國立大學系統（NUST）15日至16日在中興新村舉辦「USR社會實踐與ESG地方創生論壇」，今年活動由國立中興大學主辦，規畫5場座談與USR成果展市集，各校執行大學社會責任團隊齊聚交流，市集則有10校展示近年推動成果，盼共同為地方注入永續發展新動力。

中興大學今天發布新聞稿表示，論壇舉辦地點特別選在興大地方創生實踐場域中興新村，5場座談包含ESG、地方創生、USR共3大領域議題，邀中興大學、國立暨南國際大學等8校16名傑出學者、4名長期耕耘在地的社會企業負責人共同與談。

台灣國立大學系統主席、興大校長詹富智致詞表示，面對全球永續發展挑戰，大學資源如何與地方實際需求結合並發揮加乘效益是重要課題，期盼透過論壇活動，讓各校對於ESG、地方創生、USR有更深入交流，攜手以創新思維與實踐能力，帶動地方發展。

興大表示，台灣國立大學系統包含中興大學、聯合大學、台灣體育運動大學、勤益科技大學、台中教育大學、彰化師範大學、暨南國際大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、嘉義大學、高雄大學、金門大學、東華大學、台北市立大學，有7大工作圈跨校合作。