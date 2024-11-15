「暗空公園推動與光害防制」南投縣府獲天下城市治理卓越獎

南投縣政府以「暗空公園推動與光害防制」，參加天下雜誌舉辦的第二屆「天下城市治理卓越獎」，獲得「環境保護組」優選。14日頒獎典禮，南投縣府觀光處副處長林秀梅與合作團隊前往領獎，林副處長代表縣長許淑華指出，南投縣政府自我期許，在未來持續努力，除兼顧光害防制與環境保育，也能透過國際交流及產業培力，帶動地方產業經濟正循環。

南投縣府觀光處觀光推廣科表示，天下城市治理卓越獎，以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，從執行效益、創新程度、可延續性及跨界合作等面向，評選傑出的城市治理專案。今年全台縣市政府共提出196件創新專案，最後選出21件傑出專案，包括3件首獎、16件優選，以及今年度新增設的2件開創獎。榮獲「環境保護組」優選的南投縣政府為了改善光害對生態與觀星品質的影響，與太魯閣國家公園管理處、農業部林業及自然保育署等單位，共同向國際暗天協會申設「合歡山暗空公園」，2019年獲得認證，至今仍是全台灣唯一的暗空公園。

縣府觀光處指出，從合歡山暗空公園申請迄今，持續監測星空品質、訂定自治條例、打造鳶峰星空劇場、旭光高中天文台、辦理學校教育培育天文專才、推廣星空觀光活動，輔導在地業者辦理減光及光害控制，積極打造一個完善的推動機制。感謝包括國立暨南國際大學、南投縣清境觀光協會、臺北市立天文協會等產官學界代表合作與協助，不但創造觀光價值，更提升台灣的國際能見度。

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