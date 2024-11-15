增建翻新 台中神岡庄後里市民活動中心啟用空間加大
台中市神岡區庄後里社區活動中心原為地上一層樓建物，社區發展及里民活動日趨熱絡，既有空間不敷使用，台中市府斥資總經費2283萬2000元，增建為2層樓市民活動中心，今天啟用。
台中市民政局長吳世瑋今天代表市長盧秀燕出席啟用典禮，他感謝中央及地方民代協力促成，庄後里長林吳春蘭及庄後社區發展協會理事長林彥炤積極爭取，共同完成地方心願，提供市民更安全舒適及寬廣的活動場域。
吳世瑋表示，原僅一層樓的庄後里社區活動中心使用率高達104%，無法滿足社區發展協會與里辦公處的活動需求，市議員羅永珍反映地方心聲，市府全力克服增建新舊法規銜接及耐震結構問題，積極籌措經費。
此次增建樓層面積約138坪，規劃多功能空間、辦公室、無障礙廁所、茶水間、電梯，同時充實空調、影音等內部設備，還將舊建物重新上色，與增建樓層融合，打造新舊一體、氣象一新的嶄新外貌，提供民眾更優質、更完善的活動空間。
吳世瑋說，里民們是活動中心的共同主人，興建公共設施並不容易，需要土地、設計、經費等必要條件，盧秀燕市長上任以來，已經蓋了34座活動中心，推動幅度為大台中歷任縣市首長之冠，全市平均1.28里就有一座里民活動據點，普及率高居六都第一，市府將持續評估規劃，滿足地方需求。
神岡區長梁益明表示，活動中心出入口臨六張路，其他三向均緊鄰地界線，背臨武安宮，考量周邊無拓展空間，採垂直模式增建，同時考量二樓無障礙動線，於既有梯間與入口處增加無障礙電梯一部，進出二樓人員可免經一樓出入，降低相互干擾便利控管。
啟用後除提供里民日常休閒聯誼、集會活動、文化交流及避難收容等多用途使用外，並可推展各項社區化福利服務，促進社區發展、凝聚居民向心力，滿足地方民眾期待。
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