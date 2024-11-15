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台中抽查67處兒童遊戲場 出乎意料這4處好評連連
台中市政風處調查全市67處兒童遊戲場滿意度發現，有別親子對遊具負評多印象，但這次調查顯示，器材設備材料與品質滿意度達95%，尤其對4處「美樂地公園」好評連連。
政風處說明，調查中，台中美樂地公園共融遊戲場好評出奇的高，包括東區十全公園的遮陽設施包覆軟墊美觀且安全、西區藍興公園鳥巢鞦韆超好玩、大雅二和公園適合親子同樂、外埔區六分公園乾淨整潔等，都獲親子好評。
政風處為維護兒童遊戲安全，攜手建設局、教育局等推動「廉潔台中、幸福童年」專案，稽核台中市公園及國小等67處兒童遊戲場，並抽訪410名兒童與家長使用意見。
其中，器材設備材料與品質滿意度達95%，其次為公園整體滿意度達93%，遊戲場器材設備的設計與規畫滿意度為88%，遊戲設施維修效率滿意度85%。
政風處指出，另對多數民眾提出遊戲區應增加遮陽設施，並希望增設新遊具及加強沙坑遊戲區環境維護，已求管理機關優化；少數設備修繕尚未完成，也請維護管理機關追蹤改善。
建設局表示，盧秀燕上任以來，推動「台中美樂地計畫1.0」，以共融公園、陽光公廁，以及人本無障礙環境作為3大重點，至今完成逾200座共融公園新建及改善，獲好評。另重新檢視台中市兒童安全遊戲場安全指標，至前年檢驗合格備查率100%，比中央規定時間更早完成。
建設局指出，市府2021年推動「台中美樂地計畫2.0」，汰換公園內罐頭遊具，並打造一區一特色主題遊戲場，包括黎新公園、馬卡龍公園、泉源兒童交通主題公園等。如今美樂地計畫升級到3.0，配合遊戲場空間特色環境增加遮蔭設施，持續完善兒童遊戲場需求。
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