名間鄉反對興建垃圾焚化爐 最關切的問題有這些

南投縣垃圾焚化爐選址優先符合條件地點在名間鄉新民村，引起名間鄉民抗議。縣議員宋懷琳上午質詢選址是否妥適，環保局長李易書說，主要是南投縣丘陵地占9成5，考量交通便利、土地完整、遠離醫院、學校，且是國有地，從6處地點中，從初步客觀評估，新民村是最適合地點。

宋懷琳說，焚化爐是鄰避設施，居民最關心的是興建焚化爐是否有空汙、水汙及環境影響。懸浮微粒是否影響居民健康，是否會因底渣、施工過程汙染下水道，影響居民飲用水，另外空飄物質是否會影響名間鄉茶葉等農作物的影響，縣政府應該說明清楚。

李易書說，焚化爐高溫燃燒一定會有空汙排放，用更好的技術控制排放是努力的目標。焚化爐選址地點在名間鄉南側，農作物種植區則在名間鄉北區，依照風速、風向模擬，夏季才有可能將焚化爐排放物帶到農業區，不過，夏季大氣擴散條件佳，擴散濃度會降低很多。

環境部修正排放物標準加嚴百分之10，因為南投尚未興建焚化爐，新規定只有南投適用，因此，南投焚化爐將是全台最嚴格。國內有7座焚化爐蓋在農地，20年來並沒有汙染農地、農害情況發生，汙染物也會在可控制範圍。

至於水汙染，焚化爐營運過程不會有廢水排放，高濃度垃圾滲出水會打入爐內焚燒，至於生活用水、洗車廢水會設置廢水處理設施，作為廠區綠美化、灌溉使用，不會影響八堡圳灌溉用水。

而清潔車進入路線，將規畫不進入市區，降低對居民影響。焚化爐底渣會外運到再利用廠，製成級配料作為工程使用，飛灰則外運處理，興建地點除了焚化爐，不會掩埋其他東西。

李易書說，焚化廠營運前3年，以縣內26萬公噸垃圾去化為主，之後處理事業廢棄物，以縣內旅館、餐廳或工業區一般事業廢棄物，都是無毒、無害，不會有醫療廢棄物，縣政府也會對BOT廠商經營內容嚴格把關。