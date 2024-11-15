潭子自來水管汰換工程將完工 年底前結束交通黑暗期

台中市潭子市區自來水管路汰換工程將完工，再進行路面燙平作業，預計12月底完成2萬9580平方公尺路面修復，並重繪標線；立委楊瓊瓔今天邀集相關單位現勘進度，她表示，目前已有572用戶已感受到供水品質提升。

台中市議員賴朝國表示，施工期間臨時回填鋪面凹凸不平，彈跳路面、交通黑暗期終於要結束，期待迎來更平整的道路與更安全的行車環境。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理「潭子區福潭路、潭興路二段及潭子街二、三段自來水管路汰換工程後路面燙平工程暨潭子街二、三段路燈架空線路下地」現勘，台灣自來水公司第四區管理處、豐原給水廠、台中市養護工程處、潭子區長劉汶軒、潭北里長林俊堂、潭陽里長楊仲傑等人到場

水公司第四區管理處副處長張子中說明，福潭路、潭興路二段及潭子街二、三段自來水管路汰換工程總經費6566萬元，其中刨鋪費為1830萬元，目前已完成572用戶接管，11月25日起將分2階段路面刨封作業，預計12月底施作完成，完工後可保障用路人行車安全、民生用水需求及減少破管漏水情形。

台中市養護工程處表示，自來水管路汰換工程將完工，隨後路面刨封，此次路面修復面積達2萬9580平方公尺，並重繪標線，以提升行車安全及舒適性。潭子區公所也配合進行潭子街二、三段路燈架空線路下地工程，區長劉汶軒表示，經費約400萬元，預計明年元宵節過後施作。

潭北里長林俊堂、潭陽里長楊仲傑表示，潭子市區自來水管線老舊，過去常發生破管情形，影響供水穩定，也造成路面經常挖補；感謝立委楊瓊櫻及市議員賴朝國爭取自來水管路汰換工程，居民最近打開水龍頭已明顯感受到供水品質的提升，期待迎來全新的路面平整與清晰的標線。