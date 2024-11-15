大甲鎮瀾宮七朝清醮將啟燈 大甲警公布7壇周邊停車空間

為期30天的2024歲次甲辰年大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮系列活動，將在今晚進行醮壇啟燈儀式後開始，各壇位為便利人潮觀賞，部分壇位雖有規劃停車空間，但停車空間有限，台中市警局大甲分局公布7壇周邊停車資訊，建議民眾遵守停車秩序，以免造成壇位周邊違規停車。

各項系列活動期間湧入各壇街區人車眾多，大甲警方呼籲用路人應遵守交通規則，汽機車駕駛行經路口應發揮耐心停讓行人。

「2024歲次甲辰年大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮」7壇周邊停車資訊：

一、玉皇壇(位於大甲區大甲體育場)：

（一）此壇位無規劃停車空間。

（二）周邊停車空間：

1. 大甲區新政路(新政路與橫圳街口至興安路雙向白線內)， 車位約57個。

2. 大甲區大安港路(經國路至新政路雙向路旁) ，車位約50個。

3. 大甲區經國路(新政路至文武路往清水方向) ，車位約27個。

4. 大甲區橫圳街(新政路、橫圳街口至松圳路、橫圳街口)， 車位約100個。

5. 大甲區李綜合醫院旁停車場車位，約25個。

二、媽祖壇(位於大甲區經國路1332巷旁空地)：

（一）規劃於媽祖壇入口兩側各30個車位。

（二）周邊停車空間：

1. 大甲區中山路一段(中山路一段與東西七路一段口至中山路一段與經國路口雙向白線內)，車位約60個。

2. 大甲區中山路一段(中山路一段與經國路口至中山路一段1210巷口雙向白線內) ，車位約120個。

3. 大甲區經國路(中山路一段與經國路口至經國路與農安路口) ，車位約300個。

三、觀音壇(位於大甲區經國路119號旁空地)：

（一）規劃於經國路95巷18號旁及經國路95巷18號對面空地共60個車位。

（二）周邊停車空間：

1. 大甲區光田醫院旁停車場，車位約50個。

2. 大甲區經國路(經國路95巷至經國路與重義三路口白線內)，車位約100個。

3. 大甲區重義一路、重義二路及重義三路段，車位約220個。

4. 大甲區義和三街(經國路與義和三街口至義和三街與中山路一段484巷口)，車位約80個。

四、北極壇(位於大甲區幼二路2號對面)：

（一）規劃於大甲區青年路、幼四路旁停車場，車位約100個；日南里活動中心停車場，車位約50個。

（二）周邊停車空間：大甲區幼二路、工六路、幼獅路段旁，車位約50個。

五、神農壇(位於大安區興安路212號旁)：

（一）規劃於大安區興安路212號旁空地，車位約55個，對面空地車位約35個。

（二）周邊停車空間：大安區興安路東向路邊停車，車位約15位。

六、三官壇(位於外埔區甲后路四段539號旁空地)：

（一）外埔大東公園停車場，車位約50個。

（二）大甲交流道國3橋下(外埔區甲后路四段南側)，車位約50個。

（三）外埔區甲后路四段(裕珍馨外埔廠前路段)，車位約40個。

七、天師壇(位於后里區后里森林公園內)：

（一）規劃於天師壇籌備辦公室廣場(后里區大山路120號)，車位約35個。

（二）周邊停車空間：

1. 后里火車站東站停車場(后里區甲后路一段1號後站)，車位約50個。

2. City Parking城市車旅停車場森林公園站(后里區大山路70巷口)，車位約150個。

3. 中科后里園區七星基地停1停車場(后里區馬場路、后里壇南營區對面)，車位約160個。

4. 后里馬場第一停車場(后里區馬場路18號對面)，車位約80個。

5. 后里馬場第二停車場(后里區馬場路18號後方)，車位約50個。

6. 后里區廣成巷紅線外(內東路至后科路二段口)路段，車位約60個。