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彰化推扇形車庫園區 交長支持

聯合報／ 記者簡慧珍林宛諭／彰化報導
交通部長陳世凱（左4）昨天赴彰化縣會勘，地方爭取擴大打造扇形車庫園區。記者林宛諭／攝影
交通部長陳世凱（左4）昨天赴彰化縣會勘，地方爭取擴大打造扇形車庫園區。記者林宛諭／攝影

立法院交通委員會昨考察彰化交通建設，縣長王惠美爭取加速彰化市鐵路高架化、台中捷運延伸彰化工程；彰化市長林世賢盼擴大國定古蹟扇形車庫園區規模，打造國際級鐵道觀光景點。交通部長陳世凱說，支持彰化軌道建設，協同文化部、台鐵公司推動扇庫園區。

陳世凱昨到二水、北斗與彰化市會勘，民進黨立委陳素月、國民黨立委謝衣鳯等人到場。王惠美說，2025台灣設計展在高鐵彰化站設田中展覽館，規畫新闢高鐵橋下道路，初期從田中到溪洲公園，打通11.3公里道路；另希望加速推動台74線埔鹽交流道、彰化軌道建設。

配合彰化市鐵路高架化，彰化機務段將遷移，未來扇形車庫失去維修功能，但已規畫動態保存。陳素月說，扇庫園區需要政府更多支持。林世賢說，建議中央設立鐵道博物館、大車站計畫，打造國際級鐵道文化景點。

陳世凱說，針對軌道建設與新闢道路，只要縣府提出申請與前期規畫可行性研究，交通部、鐵道局會協助推動，撥用高鐵橋下公有地闢路；彰化市鐵路高架化、中捷延伸彰化等，縣府及早確定站點，可加速程序。

陳世凱說，台中審計新村活化後，已成為熱門觀光景點，未來協同文化部、台鐵公司，整合台鐵舊宿舍群、扇庫等資產；他也支持二水鄉八堡圳自行車水岸廊道計畫，觀光署將幫忙增設1.3公里廊道設施，其他計畫會找經費支持，增添彰化觀光亮點。

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