鹿港武澤宮彩繪Q版王爺 小鎮風情藏於巷弄中

彰化縣鹿港鎮觀光特色就是逛彎彎曲曲的老巷道，公所最近於杉行街武澤宮進行牆面彩繪，Q版彩繪融入傳統宮廟元素，王爺、黑白無常和轎夫等都成了可愛Q版彩繪，不少民眾搶先打卡拍網美照。

鹿港鎮長許志宏說，杉行街是早期鹿港福州杉的買賣市集，也是鹿港人前往龍山寺的主要街道之一，保存著200多年以來的歷史氛圍，而杉行街居民的信仰中心武澤宮主祀許府三王爺，及來自安南宮的吳府千歲，裡面更保存超過百年的紙塑神像等文物，相當珍貴。