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鹿港武澤宮彩繪Q版王爺 小鎮風情藏於巷弄中

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
鹿港鎮杉行街武澤宮牆面彩繪了Q版王爺、黑白無等宮廟元素，吸引民眾搶先打卡拍網美照。圖／鹿港公所提供
鹿港鎮杉行街武澤宮牆面彩繪了Q版王爺、黑白無等宮廟元素，吸引民眾搶先打卡拍網美照。圖／鹿港公所提供

彰化縣鹿港鎮觀光特色就是逛彎彎曲曲的老巷道，公所最近於杉行街武澤宮進行牆面彩繪，Q版彩繪融入傳統宮廟元素，王爺、黑白無常和轎夫等都成了可愛Q版彩繪，不少民眾搶先打卡拍網美照。

鹿港鎮長許志宏說，杉行街是早期鹿港福州杉的買賣市集，也是鹿港人前往龍山寺的主要街道之一，保存著200多年以來的歷史氛圍，而杉行街居民的信仰中心武澤宮主祀許府三王爺，及來自安南宮的吳府千歲，裡面更保存超過百年的紙塑神像等文物，相當珍貴。

許志宏說，公所最近推動「夜的鹿港」，在杉行街規劃夜間光環境，點亮杉行街天際線，讓造訪遊客能感受老屋巷弄在夜晚的另一番風情，而在龍山里長陳永祥及興化里長黃玲玲的建議下，公所也在武澤宮彩繪Q版牆面，已有不少民眾迫不及待來打卡拍照，也歡迎遊客到鹿港杉行街尋幽訪勝，體驗小鎮融合傳統與現代的特有宗教文化氣息。

鹿港鎮杉行街武澤宮牆面彩繪了Q版王爺、黑白無等宮廟元素，吸引民眾搶先打卡拍網美照。圖／鹿港公所提供
鹿港鎮杉行街武澤宮牆面彩繪了Q版王爺、黑白無等宮廟元素，吸引民眾搶先打卡拍網美照。圖／鹿港公所提供
武澤宮保存超過百年的紙塑神像等文物。記者林宛諭／攝影
武澤宮保存超過百年的紙塑神像等文物。記者林宛諭／攝影
鹿港鎮杉行街武澤宮牆面彩繪了Q版王爺、黑白無等宮廟元素，吸引民眾搶先打卡拍網美照。圖／鹿港公所提供
鹿港鎮杉行街武澤宮牆面彩繪了Q版王爺、黑白無等宮廟元素，吸引民眾搶先打卡拍網美照。圖／鹿港公所提供

彩繪 鹿港

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