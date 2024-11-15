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修5個月還沒好 投131線補防落石網 效率差惹怨

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
埔里鎮131縣道牛洞段落石防護網破損，至今未修復完成，還時常封路惹民怨。記者賴香珊／攝影
埔里鎮131縣道牛洞段落石防護網破損，至今未修復完成，還時常封路惹民怨。記者賴香珊／攝影

南投縣埔里鎮131縣道牛洞段去年風災，落石防護網遭砸破，原訂今年7月汰換，至今卻未修復，還時常封路惹民怨。南投縣工務處表示，防護網需向國外工廠訂製特殊構件，卻因船期延誤受影響，目前構件已報關，只等材料到齊就加速完成更換。

投131線牛洞段聯繫埔里、魚池共和及東光村要道，指標4.7公里處邊坡不穩經常坍方，2017年落石砸車釀1死，縣府於2019年架設雙層落石防護網後，安全大幅提升。但去年風災落石嚴重，連防護網也被砸破。

經縣府通報災後復建，今年7月總算動工汰換，原訂7月22日完工，縣議員王秋淑表示，牛洞段「補破網」配合施工交管，不料護網未如期完工，8月19至27日、10月25日至11月9日又封路施工，換個網子換了5個月，期間道路說封就封，造成地方交通不便，陳情電話接不完。

縣議員蘇昱誠表示，投131線是埔里、魚池居民的重要道路，也是往返日月潭的替代道路，落石問題無法根治，去年防護網破損，直到今年才汰換，一換還換了5個月，施工效率令居民心寒。

工務處表示，落石防護網使用特殊的金屬構件，必須向國外工廠訂製，但是入夏颱風多，海上氣候狀況也多變，導致船期耽誤，也造成工程延宕，目前現場工程進度已達9成4，所需要的構件已抵台報關中，待所有物料到齊，就會加速組裝盡快完工。

南投縣 埔里 落石

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