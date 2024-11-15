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薪低難留人 台中8衛生所缺醫師

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市神岡區衛生所目前沒有專任醫師。圖／台中市衛生局提供
台中市神岡區衛生所目前沒有專任醫師。圖／台中市衛生局提供

中市醫療資源充足，不過仍有8區衛生所沒有專責醫師衛生局長曾梓展說，明年還有1專任醫師退休，缺口會再擴大，主要是待遇偏低，留不住人才，將向中央反映提高不開業獎金，鼓勵醫師到衛生所服務。

公衛學者認為，新進衛生所專任醫師月薪不到10萬元，合理待遇應提高到15萬元，相當於醫院主治醫師待遇，才能吸引人才。

台中市目前東、南、北屯區四民、神岡、霧峰、大安、新社及烏日等8區衛生所出缺，明年后里區衛生所醫師退休；除四民衛生所醫師不看診外，其餘衛生所都有醫療門診。

曾梓展說，衛生所專任醫師基本薪資低，新進者一個月不到10萬元，尤其是市區衛生所專任醫師，若無法看診，就要忍受低待遇。將向中央反映適度提高不開業獎金，讓衛生所醫師做好公衛、相驗等，留住人才。

議員張家銨認為，衛生所專任醫師相當重要，如兒童健康檢查、戒菸等公共衛生服務都須仰賴醫師。衛生局應檢視醫師不願至衛生所任職原因，並積極延攬醫師，而非被動在網站公告職缺，幾個長期懸缺的衛生所，更應盡速補足醫師人力缺口。

議員張芬郁說，霧峰區大眾運輸不足，醫病比例低，市府應充分考量霧峰區醫療資源相對不足情況，優先改善，加速衛生所醫師徵聘進度，並提高待遇及提供獎勵，吸引醫師駐診。

衛生局說明，針對衛生所出缺專任醫師，已積極徵才，並透過多種管道招募醫師，包括衛生局、市府，以及行政院人事行政總處事等網站刊登徵才資訊，並請公會、協會協助宣傳；缺專任醫師的衛生所由護理師兼主任，行政相驗、醫療門診及預防注射也有合作醫療院所醫師協助。

至於行政相驗，衛生局指出，醫師出缺的衛生所，平日由鄰近衛生所支援外，假期排定衛生所醫師輪值受理。現行台中市指定醫療機構共58家、協助相驗醫師共60人。民眾若有行政相驗需求，可洽詢各區衛生所。

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