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大坑不見了？台中天空灰濛濛空品亮橘燈 中火3機組降載

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市今天下午天空灰濛濛，遠方建築物只看得到模糊輪廓。記者趙容萱／攝影
台中市今天下午天空灰濛濛，遠方建築物只看得到模糊輪廓。記者趙容萱／攝影

台中今天天空灰濛濛，甚至有網友稱「連大坑（山區）不見了」，中市府啟動應變措施，中火10部燃煤機組除3部歲修、檢修，另有3部機組友善降載減排，但仍維持9成以上發電量。環境部預警，明天颱風及其外圍環流影響，仍是橘色提醒。

根據環境部空品網，今晚8時，台中市5測站中，除了沙鹿為黃燈正常外，其餘4測站，包括大里、豐原、西屯、忠明，都是亮橘燈，對敏感族群不健康。

台中市環保局指出，依據環境部及中央氣象署預報資料顯示，近日因高壓迴流，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，汙染物易累積，另受颱風及其外圍環流影響，今明兩天中部地區空氣品質皆為「橘色提醒」等級。

環保局說明，因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免午後在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

環保局建議，可至「環保局空氣品質監測網」 ；歡迎加入「台中空品報報」LINE官方帳號，以獲取每日空品預報資訊，提早做好防護準備。

環境部空品網顯示，今晚8時，台中市5測站中，有4測站亮橘燈，對敏感族群不健康。圖／翻攝自環境部空品網
環境部空品網顯示，今晚8時，台中市5測站中，有4測站亮橘燈，對敏感族群不健康。圖／翻攝自環境部空品網
中火10部燃煤機組今天除3部歲修、檢修，另有3部機組友善降載減排，但仍維持9成以上發電量。圖／翻攝自台電官網
中火10部燃煤機組今天除3部歲修、檢修，另有3部機組友善降載減排，但仍維持9成以上發電量。圖／翻攝自台電官網

中火 台中市 環保局 環境部 空氣品質 颱風

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