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足感心A！瑪利亞正向師急需到宅訪視車 企業暖捐車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
企業家鍾文智捐贈一輛全新的交通車給瑪利亞基金會，讓正向師直呼「足感心A」。圖／瑪利亞基金會提供
企業家鍾文智捐贈一輛全新的交通車給瑪利亞基金會，讓正向師直呼「足感心A」。圖／瑪利亞基金會提供

瑪利亞基金會承辦台中市「正向行為工作室暨台中服務中心」5年，今年擴及彰化、南投縣，急需到宅訪視車，企業家鍾文智得知後，慨捐一輛全新的交通車，讓需要往返彰化、南投的正向師直呼「足感心A」。

瑪利亞基金會成立36年，為中部最大社福團體，每年提供7000多個心智障礙者及其家庭服務。創辦人莊宏達醫師一開始為了照顧身心障礙兒童創辦基金會，面對當年的兒童逐漸老化，瑪利亞募資籌建心智障礙者安老家園，助「老有所養」。

瑪利亞基金會2019年起承辦「正向行為工作室暨台中服務中心」，至今5年，累計服務100個家庭、1萬1933人次，今年7月31日承接彰化和南投「正向行為工作室」，並設立兩處服務中心。

瑪利亞基金會執行長陳怡君說明，由於部分服務個案因表達能力不夠，會出現突發的自傷或攻擊等情緒行為，必須靠正向師到宅訪視、評估與輔導，過去正向師都是以自己的交通工具前往，有的開車，也有的騎車，但因服務擴及彰投，急需到宅訪視車。

鍾文智說，他得知基金會的需求後，立刻捐贈一輛全新的交通車，讓服務團隊能更有效地支持身心障礙者及其家庭。他在了解正向師的工作內容後，由衷敬佩並希望藉此拋磚引玉，盼這輛車可以讓瑪利亞持續深入社區服務，讓社會大眾更了解正向師為多少陷入困境的家庭帶來一線希望與喘息空間。

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企業家鍾文智捐贈一輛全新的交通車給瑪利亞基金會，讓正向師直呼「足感心A」。圖／瑪利亞基金會提供
企業家鍾文智捐贈一輛全新的交通車給瑪利亞基金會，讓正向師直呼「足感心A」。圖／瑪利亞基金會提供

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