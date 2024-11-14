彰化高鐵橋下新闢道路串連南彰4鄉鎮有譜 交通部願無償撥地

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
交通部長陳世凱和交通部官員，今到彰化縣二水鄉八堡一圳坑口一號橋察看環境。記者簡慧珍／攝影
交通部長陳世凱和交通部官員，今到彰化縣二水鄉八堡一圳坑口一號橋察看環境。記者簡慧珍／攝影

立法院交通委員會今考察彰化地區交通及觀光建設，縣長王惠美把握機會爭取加速彰化市鐵路高架化及台中綠捷延伸彰化，交通部長陳世凱當場回應，交通部相當支持，希望站點及早確定才能加快後續相關程序，讓地方更繁榮。

考察行程先到二水鄉八堡一圳坑口一號橋，了解八堡一圳水岸廊道串連建置工程，縣政府城市暨觀光發展處長王瑩琦簡報指出，縣政府將發包八堡一圳一號橋到坑口一號橋的1.3公里水岸廊道工程，預計明（114）年8月完工。

王瑩琦接著說，後續有三個規畫案，分別是八堡一圳一號橋到中南路段2.5公里、2500萬元，大社路到金河森林公園2公里、2千萬元，金河森林公園到員林市自行車道12公里、5千萬元，這三案若完工將串連二水到員林的水岸廊道，實現三鐵跑水的夢想，有助促進水圳文化、產業、觀光、居民休憩。

交通部長陳世凱先強調，中央預算必須先過了才能做事。他表示，八堡一圳、二圳很有文化歷史，八堡圳自行車水岸廊道應該大力建設，觀光署會大力幫忙增加1.3公里廊道周邊遊憩設施，後續三個規畫案要再找經費。

考察行程到北斗鎮新生里，視察高鐵橋下開設快速道路，並討論田尾鄉到北斗鎮的富農路建設案。縣長王惠美先感謝交通委員會召委陳素月、立法謝衣鳯，和交通部官員關心彰化交通與觀光建設，並表示，2025台灣設計展在高鐵彰化站設置田中展覽館，需要高鐵橋下新闢道路，第一階段從田中展覽館到溪州公園，打通11.3公里道路橫跨田中鎮、北斗鎮、溪州鄉、埤頭鄉。

王惠美又拜託交通部加速推動台76線埔鹽交流道、已通過可行性評估的彰化市鐵路高架化、台中綠捷延伸彰化的部分路線微修。

陳世凱說，只要彰化縣政府提出高鐵橋下新闢道路規畫申請，交通部、鐵道局都會協助，可無償撥用，也請縣府提出前期規畫可行性研究，交通部將盡速進行可行性評估讓工程及早開始、撥用高鐵橋下公有地開闢道路，富農路拓寬也請地方先提出先期規畫，至於彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化，交通部都相當支持，希望縣政府及早確定站點，以便加快相關程序。

立法院交通委員會彰化地區交通及觀光建設考察，立法委員陳素月、謝衣鳯和交通部長陳世凱、縣長王惠美等人到高鐵北斗高架鐵道下視察道路用地。記者簡慧珍／攝影
立法院交通委員會彰化地區交通及觀光建設考察，立法委員陳素月、謝衣鳯和交通部長陳世凱、縣長王惠美等人到高鐵北斗高架鐵道下視察道路用地。記者簡慧珍／攝影

交通部長 鐵路高架化 陳世凱 高鐵

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