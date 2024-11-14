彰化扇型車庫鐵道園區盼成國際景點 地方促交通部挹注推動

交通部長陳世凱今天考察彰化台鐵舊宿舍群及扇形車庫，立委陳素月說，不只彰化鐵路高架化工程要加緊腳步，周邊扇形車庫形成的文化創意園區都需政府更多支持，彰化市長林世賢則建議中央成立專案平台，全力開發活化舊宿舍群與扇形車庫，並推動設立鐵道博物館與大車站計畫，成為國際級的鐵道文化觀光景點。

立法院交通委員會召委陳素月今天邀集交通部長陳世凱考察彰化市台鐵舊宿舍群及扇形車庫，與會還有市長林世賢、立委謝衣鳯及多位縣議員。

陳素月表示，台鐵舊宿舍群自1922年與扇形車庫同時誕生，已逾百年歷史，2018年登錄為彰化縣文化景觀，是至今保存最完整的鐵路員工宿舍群，彰化歷史底蘊深厚，處處皆是觀光亮點，希望趁此次考察向陳部長請命，不只彰化鐵路高架化工程要加緊腳步，連同周邊扇形車庫、台鐵舊宿舍群及戶羽機關車園區形成的文化創意園區，都需要政府更多支持，讓許多閒置建築得以活化，成為彰化縣的觀光亮點。

林世賢表示，彰化市公所為全力建設彰化鐵道文化觀光產業，多年來已陸續將原本荒廢已數十年的扇形車庫周遭環境開發整頓完成「扇步道」、戶羽機關車園區，同時活化開發「彰化台鐵舊宿舍群」，先後榮獲「2021觀光經典小鎮」、「2023建築園冶獎」等殊榮。

彰化市是鐵道山海線交會城市，歷史已逾百年的彰化扇形車庫，是全台灣碩果僅存扇形機關庫，林世賢說，彰化台鐵舊宿舍群具有成為國際級鐵道文化觀光景點潛力，彰化市公所與台鐵公司合作，陸續完成第一期綠美化工程、打造舊宿舍廣場，第二期開放空間改善工程、改善宿舍區巷道及增添指標與裝置藝術設施，第三期優先施作8巷3棟建物修復工程，目前正施工之中，未來將規劃為文創團體進駐的空間，打造文創育成中心兼遊客中心。

台鐵舊宿舍群全區共48棟建物，其中6棟為歷史建築，林世賢說，全區建築老化毀損狀況日益嚴重，亟待修復，也建請中央成立專案平台，粗估分四期開發約需10億元經費，盼讓台鐵舊宿舍群融入彰化鐵道觀光軸線，成為國際級鐵道文化觀光景點。