中火增氣燃煤不減量 南投縣議員痛批中央政府「無良」

台中火力發電廠「新建燃氣機組計畫」，將新增6部燃氣機組，但燃煤機組維持部組，生煤量總數未減少。南投縣議員蔡孟娥痛批中央「無良」，增加燃氣卻不減煤造成南投空汙惡化，罔顧縣民生命安全，要求縣府應帶頭向中火抗議。

南投縣環保局長李易書說，增加6座燃煤機組等於增加一個中火發電量，增加燃氣機組卻沒減煤，依舊會對南投空氣造成汙染。

蔡孟娥說，竹山鎮是山城，但這幾年空汙危害民眾健康，死於肺癌的人數也增加。最近中火增加天燃氣機組，對南投縣竹山、埔里空汙影響相當大。中火增加6座燃氣機組，但生煤量沒有減少，是否會進一步造成南投空汙？

李易書說，中火在原有10部燃煤機組的情況下，再增加6部燃氣機組。以發電量概念來看，1部燃氣機組等於2部燃煤機組發電量，增加6部燃氣機組增加1座中火的發電量，中火成為全世界最大的火力發電廠。

只要火力發電，就會有汙染發生，就算改為燃氣，在高溫下還是會出現氮氧化物、硫氧化物、懸浮微粒等汙染物。縣政府曾要求台電提出中火增加燃氣機組對南投空氣的影響，依據台電模擬，在竹山鎮氮氧化物、硫氧化物、懸浮微粒都會增加。台中、南投要求台電需「增氣減煤」減少汙染物排放，但台電僅承諾2032年才會達成汙染減量目標。

蔡孟娥認為，要等到2032對南投影響太大「不知道還要死多少人？」南投縣的空氣汙染應要求汙染源負起責任。縣政府也帶頭，組隊向中火抗議，不能任中央要怎麼做就怎麼做，增加天然氣就要減煤，南投全縣已經未使用生煤，卻要承受錯誤政策造成的空汙，環境部不能罔顧民眾的生命。

李易書說，南投縣沒有太大的汙染源，主要是鄰近縣市飄入，依據汙染物分析，主要是中火和雲林六輕，南投也和雲林、台中市環保局合作，尤其對空汙，業者只補償所在地，縣政府將會向中火、六輕爭取補償。