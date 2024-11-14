快訊

天兔逼近氣象署傍晚5:30分發陸警 16日清晨中心恐通過台灣南端陸地

獨／工作輕鬆又高薪？里民赴泰國工作被轉賣緬甸3次 返台仍心有餘悸

因川普當選不安…貝佐斯33歲員工崩潰砍死父 微笑拍手全身血遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

中火增氣燃煤不減量 南投縣議員痛批中央政府「無良」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台中火力發電廠分兩期新建6部燃氣機組，但生煤量總數未減少，南投空汙進一步惡化。圖／本報資料照片
台中火力發電廠分兩期新建6部燃氣機組，但生煤量總數未減少，南投空汙進一步惡化。圖／本報資料照片

中火力發電廠「新建燃氣機組計畫」，將新增6部燃氣機組，但燃煤機組維持部組，生煤量總數未減少。南投縣議員蔡孟娥痛批中央「無良」，增加燃氣卻不減煤造成南投空汙惡化，罔顧縣民生命安全，要求縣府應帶頭向中火抗議。

南投縣環保局長李易書說，增加6座燃煤機組等於增加一個中火發電量，增加燃氣機組卻沒減煤，依舊會對南投空氣造成汙染。

蔡孟娥說，竹山鎮是山城，但這幾年空汙危害民眾健康，死於肺癌的人數也增加。最近中火增加天燃氣機組，對南投縣竹山、埔里空汙影響相當大。中火增加6座燃氣機組，但生煤量沒有減少，是否會進一步造成南投空汙？

李易書說，中火在原有10部燃煤機組的情況下，再增加6部燃氣機組。以發電量概念來看，1部燃氣機組等於2部燃煤機組發電量，增加6部燃氣機組增加1座中火的發電量，中火成為全世界最大的火力發電廠

只要火力發電，就會有汙染發生，就算改為燃氣，在高溫下還是會出現氮氧化物、硫氧化物、懸浮微粒等汙染物。縣政府曾要求台電提出中火增加燃氣機組對南投空氣的影響，依據台電模擬，在竹山鎮氮氧化物、硫氧化物、懸浮微粒都會增加。台中、南投要求台電需「增氣減煤」減少汙染物排放，但台電僅承諾2032年才會達成汙染減量目標。

蔡孟娥認為，要等到2032對南投影響太大「不知道還要死多少人？」南投縣的空氣汙染應要求汙染源負起責任。縣政府也帶頭，組隊向中火抗議，不能任中央要怎麼做就怎麼做，增加天然氣就要減煤，南投全縣已經未使用生煤，卻要承受錯誤政策造成的空汙，環境部不能罔顧民眾的生命。

李易書說，南投縣沒有太大的汙染源，主要是鄰近縣市飄入，依據汙染物分析，主要是中火和雲林六輕，南投也和雲林、台中市環保局合作，尤其對空汙，業者只補償所在地，縣政府將會向中火、六輕爭取補償。

中火 南投縣 台電 火力發電廠

延伸閱讀

印度德里空汙嚴重 禍延鄰國也停課

康芮颱風橫掃農用網室 南投現金救助申請今起到27日

南投獎助出國學習 114年增500萬擴及大專院校生

南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

相關新聞

中火增氣燃煤不減量 南投縣議員痛批中央政府「無良」

台中火力發電廠「新建燃氣機組計畫」，將新增6部燃氣機組，但燃煤機組維持部組，生煤量總數未減少。南投縣議員蔡孟娥痛批中央「...

天兔來襲！合歡山、奧萬大明午後休園 活動、退房訊息看過來

中央氣象署今上午發布的天兔颱風海上警報，考量山區風雨及路況，顧及遊客安全，合歡山及奧萬大森林遊樂區將於明天（15日）中午...

遇強降雨車停何處避難？中市府：這2高架道路很適合

台中市議員李中關心，極端氣候加遽，舊市區若強降雨淹大水，汽車要停哪裡避難？建議市府建置相關的地圖。水利局長范世億說，市府...

康芮颱風橫掃農用網室 南投現金救助申請今起到27日

康芮颱風造成南投縣農業災損嚴重，為照顧作物嚴重受損農民，農業部昨天依據「農業天然災害救助辦法」第6條第2項公告南投縣辦理...

彰化二水殯儀館變身「夜店」引人側目 主角訃文：擇錯路一生承果

彰化縣二水鄉殯儀館牌樓外觀這兩天變身「夜店」，引起過往民眾側目。地方人士今指出，「夜店」主角是兩年前夥同竹聯幫成員拐騙台...

南投131線落石防護網破損 「補破網」5個月補不好挨轟

南投埔里131縣道牛洞段落石防護網破損，原訂今年7月前完成汰換，但至今尚未完成，還時常封路惹民怨。工務處表示，防護網須向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。