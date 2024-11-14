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日本弘前文化物產嘉年華台中登場 平川市也來交流

中央社／ 台中14日電

日本青森縣弘前文化物產嘉年華今天在台中市登場，開場帶來當地傳統祭典「睡魔祭大遊行」，同屬青森縣的平川市也來一起推廣青森蘋果，盼與台中市加強教育文化交流。

2024日本青森縣弘前文化物產嘉年華上午在台中大遠百時尚廣場舉行開幕儀式，將展出到12月1日，弘前市長櫻田宏、平川市長長尾忠行帶領兩市團隊出席，並由日本傳統慶典「睡魔祭大遊行」揭開序幕，台中大遠百也安排原住民樂舞、太鼓及古箏表演迎接參訪團隊。

櫻田宏致詞先以中文「大家好」問候大家，他說，這次帶來當地高品質及美味多汁青森蘋果，希望大家多捧場，很高興連續2年平川市也來參加，帶來各式各樣物產，弘前市春天有櫻花季，夏天有睡魔祭，秋季及冬季也各有活動，期待大家在品嚐蘋果時，也能到訪弘前市及平川市。

長尾忠一也以「大家好」開場，他表示，平川市與台中市是友好城市，一直很積極參加台中市舉辦的活動，例如元宵燈會及溫泉季等，平川與弘前市都盛產蘋果，希望從蘋果著手，從物產開始，來推廣青森縣文化，與台中市加強文化教育交流。

遠東百貨超市餐飲部協理陳佑任感謝弘前與平川市長率團前來，讓活動更圓滿，他指出，青森蘋果可以說是蘋果中精品，今年因為沒有受到颱風影響，青森蘋果大豐收，甜美多汁，價格實惠，希望兩市都能滿載而歸，業績超標。

此外，日本超人氣動漫灌籃高手展也將於15日起快閃新光三越台中中港店，以劇場版視覺主軸，加入籃球經典元素，喜歡灌籃高手的動漫迷，明天起可到10樓天空劇場參觀。

台中市 日本 青森

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