南投草屯鎮民每人發600元消費券 114年春節前上路

草屯鎮長簡景賢今天表示，為刺激草屯消費，每名設籍鎮民將發600元消費券；鎮公所進一步說明，消費券預計明年春節前發給設籍一定時間以上鎮民，適用於草屯鎮內店家。

草屯鎮公所表示，規劃1人發600元消費券，總預算逾新台幣6000萬元近日經鎮民代表會通過，具防偽功能消費券由財政部印刷廠製作後，預計明年農曆春節前發給設籍鎮民，可至鎮內店家使用，商家收取後再至鎮公所核銷請款，但不能用來繳罰單、繳水電費、儲值、買菸、網路購物等，目的是實際刺激草屯消費行為。

草屯鎮公所、草屯鎮公有零售市場自治會共同爭取並入選經濟部傳統市集美學升級暨攤鋪優化輔導計畫補助，搭配5家攤商優化共獲300萬元輔導經費，改造招牌、指引、入口、走道、閒置公共區域美學設計，讓整體環境更顯活力，盼吸引更多人潮，今天舉行剪綵儀式。

簡景賢出席剪綵儀式透露，為進一步促進草屯鎮消費，每1名設籍鎮民將發放600元消費券；他也說，公有零售市場導入美學概念重塑入口意象，整體用色鮮明活潑、明亮醒目，其中攤商草屯湯圓、隆基號肉舖、霸王號肉舖、森記肉舖、丸森海鮮也加入重塑外觀美感。

市場自治會長李寶寶接受中央社記者訪問表示，市場有百年歷史，民國92年改建為現代化商場，這次重新設計入口、招牌美學，讓消費者更一目了然；霸王號肉舖陳姓業者說，多年前就改造為玻璃帷幕密閉式攤位，安裝冷氣保持豬肉新鮮度，也隔絕內外環境。