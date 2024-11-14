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康芮颱風橫掃農用網室 南投現金救助申請今起到27日
康芮颱風造成南投縣農業災損嚴重，為照顧作物嚴重受損農民，農業部昨天依據「農業天然災害救助辦法」第6條第2項公告南投縣辦理現金救助，受災農民從今天起10個工作日內(14日至27日止)，攜帶地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地公所提出申請。
南投縣農業處表示，日前仁愛鄉農作網室納入天然災害現金救助後，擴大南投相關鄉鎮市亦同納入現金救助。
救助地區及項目：一、草屯鎮、名間鄉：塑膠布溫網室-塑膠布（網）、水平棚架網室-塑膠布（網）。二、南投市、竹山鎮、國姓鄉、水里鄉：水平棚架網室-塑膠布（網）。救助項目及額度為塑膠布溫網室-塑膠布(網)每0.1公頃1萬5000元；水平棚架網室-塑膠布(網)每0.1公頃4000元。
農業處表示，符合「農業天然災害救助辦法」第5條規定之農民，辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。提醒受災農民把握期限提出申請。
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