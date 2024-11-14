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彰化二水殯儀館變身「夜店」引人側目 主角訃文：擇錯路一生承果

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二水鄉殯儀館被裝飾「夜店」門面，引起注意。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二水鄉殯儀館被裝飾「夜店」門面，引起注意。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二水鄉殯儀館牌樓外觀這兩天變身「夜店」，引起過往民眾側目。地方人士今指出，「夜店」主角是兩年前夥同竹聯幫成員拐騙台灣籍男女到柬埔寨的林晉宇，身故後，他的妻子根據他生前心願舉辦這場特別告別式。

台北地方法院審理跨國人口販運案件，主嫌黃炫逢與林晉宇等多人自2021年11月起以高薪打工、拍片等話術，共誘騙88名台灣民眾到柬埔寨，變成詐團的「豬仔」，集團不法獲利高達1469萬元，台北地院今年11月宣判，林晉宇被判13年定讞。

林晉宇的蔡姓妻子在牌樓「夜店」門面，深情款款寫道「曾經我們在星空下約定…而你要成為最亮的那顆星 今天的星空像開派對 為我照亮回家的路…每當我想你了 抬便能感受到陪伴與守護」。

林晉宇訃文寫道「樸實孩兒擇錯路，用於一生來承果…最終得有清白道，才願離去輪迴世。」蔡女在訃文內寫道，她丈夫生前曾說告別方式要很特別，想要夜店，喝酒、看辣妹熱舞，認識或不認識，通通免費入場，各式酒類喝通海，飲酒、熱舞、說故事，所以她為亡夫在殯儀館舉辦超大型行動夜店，開放各方人士參加，「以送神方式　送你回歸宇宙」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林晉宇的訃文寫道他擇錯路， 用一生承果。記者簡慧珍／攝影
林晉宇的訃文寫道他擇錯路， 用一生承果。記者簡慧珍／攝影

夜店 柬埔寨 殯儀館

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