南投131線落石防護網破損 「補破網」5個月補不好挨轟

南投埔里131縣道牛洞段落石防護網破損，原訂今年7月前完成汰換，但至今尚未完成，還時常封路惹民怨。工務處表示，防護網須向國外工廠訂製特殊構件，先前因船期耽誤致工程延宕，目前構件已報關，待物料到齊就加速組裝盡快完工。

投131線牛洞段是聯繫埔里、魚池共和及東光村的重要道路，但在4.7K處上邊坡不穩，山壁常坍方，2017年更發生落石砸車釀1死，縣府於2019年架設雙層落石防護網，改善通行安全，但去年風災致落石加劇，防護網受損，破了大洞。

經縣府通報災後復建，去年7月總算動工進行汰換，預計同月22日完成汰換，而汰換期間須高空作業，並使用相關重機具進行道路邊坡維護及汰換作業，因此公告7月8日起每天上午8時至下午5時封路施工，不料未能如期完工惹民怨。

縣議員王秋淑表示，投131線牛洞段「補破網」，原訂7月22日完工，7月8日開始交管，不料沒做好，8月19至27日、10月25日至11月9日又封路施工，換個網子換了5個月，期間道路說封就封，造成地方交通不便，陳情電話接不完。

縣議員蘇昱誠也說，投131線是埔里、魚池兩地居民往返幹道，同時舒緩遊客前往日月潭的重要替代道路，落石問題無法根治，透過防護網改善防範，但像去年破損了，直到今年才開始汰換，一換還換了5個月，施工效率令居民心寒。

工務處表示，該路段落石防護網使用特殊金屬構件須向國外工廠訂製，但入夏颱風多，海上氣候狀況也多，導致船期耽誤，也造成工程延宕，目前現場工程進度已達9成4，所需構件已抵台報關中，待所有物料到齊，就會加速組裝盡快完工。