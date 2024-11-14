快訊

阿里山福美吊橋木棧道斷1死4傷 家屬悲痛：將提國賠

獨／刑事警察局邀金融業開會 全面瞄準撤除社群平台非實名制廣告

嘿！庫克傲秀家中蘋果裝置獨缺它 網笑翻又被對手吐槽：連自家人都不挺

南投131線落石防護網破損 「補破網」5個月補不好挨轟

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里131縣道牛洞段落石防護網破損，原訂今年7月前完成汰換，但至今尚未完成，還時常封路惹民怨。記者賴香珊／攝影
南投埔里131縣道牛洞段落石防護網破損，原訂今年7月前完成汰換，但至今尚未完成，還時常封路惹民怨。記者賴香珊／攝影

南投埔里131縣道牛洞段落石防護網破損，原訂今年7月前完成汰換，但至今尚未完成，還時常封路惹民怨。工務處表示，防護網須向國外工廠訂製特殊構件，先前因船期耽誤致工程延宕，目前構件已報關，待物料到齊就加速組裝盡快完工。

投131線牛洞段是聯繫埔里、魚池共和及東光村的重要道路，但在4.7K處上邊坡不穩，山壁常坍方，2017年更發生落石砸車釀1死，縣府於2019年架設雙層落石防護網，改善通行安全，但去年風災致落石加劇，防護網受損，破了大洞。

經縣府通報災後復建，去年7月總算動工進行汰換，預計同月22日完成汰換，而汰換期間須高空作業，並使用相關重機具進行道路邊坡維護及汰換作業，因此公告7月8日起每天上午8時至下午5時封路施工，不料未能如期完工惹民怨。

議員王秋淑表示，投131線牛洞段「補破網」，原訂7月22日完工，7月8日開始交管，不料沒做好，8月19至27日、10月25日至11月9日又封路施工，換個網子換了5個月，期間道路說封就封，造成地方交通不便，陳情電話接不完。

縣議員蘇昱誠也說，投131線是埔里、魚池兩地居民往返幹道，同時舒緩遊客前往日月潭的重要替代道路，落石問題無法根治，透過防護網改善防範，但像去年破損了，直到今年才開始汰換，一換還換了5個月，施工效率令居民心寒。

工務處表示，該路段落石防護網使用特殊金屬構件須向國外工廠訂製，但入夏颱風多，海上氣候狀況也多，導致船期耽誤，也造成工程延宕，目前現場工程進度已達9成4，所需構件已抵台報關中，待所有物料到齊，就會加速組裝盡快完工。

南投埔里131縣道牛洞段落石防護網破損，原訂今年7月前完成汰換，但至今尚未完成，還時常封路惹民怨。記者賴香珊／攝影
南投埔里131縣道牛洞段落石防護網破損，原訂今年7月前完成汰換，但至今尚未完成，還時常封路惹民怨。記者賴香珊／攝影
南投埔里131縣道牛洞段落石防護網破損，原訂今年7月前完成汰換，但至今尚未完成，還時常封路惹民怨。記者賴香珊／攝影
南投埔里131縣道牛洞段落石防護網破損，原訂今年7月前完成汰換，但至今尚未完成，還時常封路惹民怨。記者賴香珊／攝影

埔里 落石 議員

延伸閱讀

南投獎助出國學習 114年增500萬擴及大專院校生

南投農地回填土方遭取締 縣議員要求複查後解除管制

南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

新店北宜路驚見落石 2名女騎士下班行經遭砸摔車

相關新聞

天兔颱風來勢洶洶 水利署示警：濁水溪上游有致災風險

因應秋颱天兔逼近，水利署第四河川分署表示，今年颱風常常為信義鄉山區帶來明顯降雨，引發土石流，特別是降雨集中於濁水溪上游段...

彰化二水殯儀館變身「夜店」引人側目 主角訃文：擇錯路一生承果

彰化縣二水鄉殯儀館牌樓外觀這兩天變身「夜店」，引起過往民眾側目。地方人士今指出，「夜店」主角是兩年前夥同竹聯幫成員拐騙台...

台南補助外送員電動車申請低 外送員不領情：騎油車便宜

台南市首創在空品不良季節，推動補助外送員電動車月租費補助，但10月上路迄今僅有3人申請，對外送員來說似乎吸引力不佳，台南...

遇強降雨車停何處避難？中市府：這2高架道路很適合

台中市議員李中關心，極端氣候加遽，舊市區若強降雨淹大水，汽車要停哪裡避難？建議市府建置相關的地圖。水利局長范世億說，市府...

康芮颱風橫掃農用網室 南投現金救助申請今起到27日

康芮颱風造成南投縣農業災損嚴重，為照顧作物嚴重受損農民，農業部昨天依據「農業天然災害救助辦法」第6條第2項公告南投縣辦理...

南投131線落石防護網破損 「補破網」5個月補不好挨轟

南投埔里131縣道牛洞段落石防護網破損，原訂今年7月前完成汰換，但至今尚未完成，還時常封路惹民怨。工務處表示，防護網須向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。